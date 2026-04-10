Pakistan se sprema da ovog vikenda bude domaćin iranske i američke delegacije na mirovnim pregovorima.

Zemlja je ključni posrednik u sklapanju dogovora između dvije zemlje, koje su se složile sa dvonedeljnim uslovnim primirjem.

U Islamabadu, pripadnici pakistanske vojske počeli su raspoređivanje u takozvanoj Crvenoj zoni, visoko obezbijeđenom vladinom području u podnožju brda Margala.

Mjere bezbjednosti su potom proširene i na druge djelove prijestonice.

Cilj pregovora je pronalaženje načina za okončanje rata na Bliskom istoku. Prema izvještajima i stručnjacima, Kina je igrala važnu ulogu u pripremama, pomažući u stvaranju uslova za sastanak, i mogla bi igrati ključnu ulogu u održavanju prekida vatre u budućnosti.

U galeriji pogledajte kako izgledaju ulice Islamabada dan pre ključnih mirovnih pregovora, na koje dolazi i potpredsjednik SAD Džej Di Vens.