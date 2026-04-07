Ispred izraelskog konzulata u Istanbulu došlo je do pucnjave. Turska policija neutralisala je tri napadača, dok su dva policajca povrijeđena. Izraelsko ministarstvo ispituje detalje incidenta.
Policija je saopštila da su tri osobe "neutralisane", dvoje osumnjičenih je ubijeno, kao i da su povrijeđena dva policajca.
I dalje se čeka izvještaj policije o motivima i identitetima napadača.
Ministarstvo spoljnih poslova Izraela ispituјe izvještaјe, rekao јe izraelski zvaničnik za "Times of Israel".
Kako navodi NTV, pucnjava u Bešiktašu, dijelu grada gdje se konzulat nalazi, trajala je oko pet minuta.
Navodno, osumnjičeni su stigli u to područje noseći kamuflažne uniforme i otvorili vatru na policiju.
Na licu mjesta nalaze se brojne policijske ekipe.
Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma çıktı.