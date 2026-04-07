Ispred izraelskog konzulata u Istanbulu došlo je do pucnjave. Turska policija neutralisala je tri napadača, dok su dva policajca povrijeđena. Izraelsko ministarstvo ispituje detalje incidenta.

Izvor: printscreen X

Policija je saopštila da su tri osobe "neutralisane", dvoje osumnjičenih je ubijeno, kao i da su povrijeđena dva policajca.

I dalje se čeka izvještaj policije o motivima i identitetima napadača.

BREAKING: Gunfire near the Israeli consulate in Istanbul, Turkey; Turkish security forces say three suspects were neutralized — Resist Wire (@ResistWire) April 7, 2026

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela ispituјe izvještaјe, rekao јe izraelski zvaničnik za "Times of Israel".

Kako navodi NTV, pucnjava u Bešiktašu, dijelu grada gdje se konzulat nalazi, trajala je oko pet minuta.

Navodno, osumnjičeni su stigli u to područje noseći kamuflažne uniforme i otvorili vatru na policiju.

Na licu mjesta nalaze se brojne policijske ekipe.

