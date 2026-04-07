Američki kongresmeni traže smjenu Donalda Trampa aktiviranjem 25. amandmana zbog prijetnji napadima na civilnu infrastrukturu Irana, ocjenjujući njegove postupke kao opasne i neuravnotežene.

Sve veći broj američkih kongresmena poziva članove administracije predsjednika Donalda Trampa da ga smijene sa dužnosti aktiviranjem 25. amandmana američkog Ustava, koji omogućava prenos vlasti ako predsjednik nije u stanju da obavlja svoju funkciju. Povod za ove pozive su Trampove eskalacije i prijetnje Iranu, uključujući i najave napada na civilnu infrastrukturu.

Sve glasniji pozivi na smjenu

Kongresmenka iz Arizone Jasamin Ansari poslednja je u nizu koja je zatražila primjenu 25. amandmana protiv Trampa. "Tramp eskalira razoran i nezakonit rat, prijeti masovnim ratnim zločinima i cilja civilnu infrastrukturu u Iranu. Samo u poslednjih 48 sati retorika je prešla svaku mjeru", napisala je Ansari na društvenoj mreži X.

Prethodno je i kongresmenka Ilhan Omar iz Minesote reagovala na Trampovu prijetnju iranskoj civilnoj infrastrukturi. "Ovo je nedopustivo. Pozovite se na 25. amandman. Opozovite ga. Smijenite ga. Ovog neuračunljivog ludaka moraju da uklone sa dužnosti", poručila je ona.

"Apsolutno neuravnoteženo"

Njima se pridružila i kongresmenka Melani Stansberi iz Novog Meksika, koja je izjavila: "Vrijeme je za 25. amandman. Kongres i kabinet moraju da djeluju." Oglasio se i bivši republikanski poslanik Džo Volš iz Ilinoisa, koji je o Trampu rekao: "On će zauvijek biti mrlja na ovoj zemlji. I na svijetu. Dvadeset peti amandman. Odmah."

Demokratski senator Kris Marfi takođe je objavio na mreži X: "Da sam u Trampovom kabinetu, proveo bih Uskrs zovući ustavne pravnike u vezi sa 25. amandmanom. Ovo je potpuno, apsolutno neuravnoteženo. Već je ubio hiljade ljudi. Ubiće ih još hiljade."