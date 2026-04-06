Cijena nafte pala je sa 110 na oko 107 dolara po barelu nakon vijesti o pregovorima SAD i Irana o 45-dnevnom primirju.

Cijene nafte su pale u odnosu na jutrošnji nivo od 110 dolara, koji je dostignut nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zapretio da će uništiti ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko ta zemlja ne dozvoli brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, prenosi BBC.

U nedeljnoj objavi na društvenim mrežama, u kojoj je koristio i psovke, Tramp je poručio da će SAD napasti elektrane i mostove ukoliko ovaj ključni plovni put ne bude otvoren do 20 časova po istočnoameričkom vremenu.

Cijena sirove nafte tipa brent skočila je u ponedeljak ujutru na preko 110 dolara (83,38 funti) po barelu, ali je taj rast usporen nakon izvještaja o razgovorima između SAD i Irana o potencijalnom prekidu vatre.

Informativni portal Aksios (Axios) objavio je da SAD, Iran i grupa regionalnih posrednika razmatraju uslove za potencijalno 45-dnevno primirje, koje bi moglo dovesti do trajnog okončanja sukoba, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore.

U satima nakon objavljivanja izvještaja Aksiosa, globalna referentna cijena nafte pala je sa preko 110 dolara po barelu na oko 107 dolara.