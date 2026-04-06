U Novorosijsku dronovi pogodili naftni terminal Šeškaris, oštećena infrastruktura i stambena zgrada, osam povrijeđenih, grad u visokoj pripravnosti zbog strateškog značaja luke.

Izvor: X/@front_ukrainian

Tokom noći u južnom ruskom lučkom gradu Novorosijsku odjeknule su eksplozije, a lokalni stanovnici javili su o napadu dronovima na naftni terminal. Prema prvim informacijama, pogođen je veliki terminal za izvoz nafte Šeškaris, a oštećena je i jedna stambena zgrada.

Pogođen ključni naftni terminal

Nezavisni ruski informativni kanal Astra na Telegramu objavio je, pozivajući se na analizu javno dostupnih snimaka, da su dronovi pogodili naftni terminal Šeškaris. Radi se o velikom terminalu za izvoz nafte koji služi kao završna tačka naftovoda kojima upravlja ruska državna kompanija Transneft, najveća svjetska kompanija za naftovode. Prema pisanju medija Exilenova Plus, najintenzivniji požar bukti na prvom pristaništu terminala, pogođeno je i drugo pristanište, a oštećeni su i kontrolni sistemi SCADA, koji služe kao računarski nadzorni hardver za postrojenje. Terminal Šeškaris zbog oštećene infrastrukture neće moći nastaviti isporuke nafte.

Osam povrijeđenih, grad u pripravnosti

Gradske vlasti potvrdile su da su djelovi drona pogodili stambenu zgradu u gradskoj četvrti Južni, te da su na teren poslate hitne službe. Prema Astri, požari su zabilježeni i u drugoj četvrti ovog grada na obali Crnog mora.

Guverner Krasnodarskog kraja Veniamin Kondratjev izjavio je da je u Novorosijsku povrijeđeno osam osoba. Dodao je da su i drugi gradovi u regionu, uključujući Anapu, Gelendžik i Soči, stavljeni u stanje visoke pripravnosti.

Strateška važnost Novorosijska

Novorosijsk je postao ključna baza za rusku Crnomorsku flotu nakon što su mnogi brodovi premješteni sa okupiranog Krima zbog ponovljenih ukrajinskih napada. Luka je takođe važno vojno i logističko središte za Rusiju.

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i na okupiranim područjima kako bi smanjila sposobnost Moskve da nastavi rat. Kijev smatra naftna postrojenja legitimnim vojnim ciljevima jer direktno finansiraju ruske ratne napore.

Terminal već bio na meti u martu

Ovo nije prvi napad na terminal Šeškaris. Izvor iz Službe bezbijednosti Ukrajine (SBU) potvrdio je da je Ukrajina napala isti terminal i 2. marta, pri čemu je oštećena lučka infrastruktura, kao i vojni brodovi i sistemi protivvazdušne odbrane.

U napadu početkom marta oštećeno je šest od sedam krakova za utovar nafte na terminalu Šeškaris, a zabilježeni su i udari na rusku vojnu imovinu u luci i okolini.