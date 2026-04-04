Snažan zemljotres magnitude četiri stepena po Rihteru pogodio je Grčku.
Snažan zemljotres magnitude četiri stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras Grčku, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.640 i dužine 20.590.
Zasad nema izvještaja o povređenima i pričinjenoj materijalnoj šteti. Potres je trajao nekoliko sekundi.
#Earthquake(#σεισμός) M4.0 occurred 24 km W of#Ioánnina(#Greece) 3 min ago (local time 19:24:21). More info at:— EMSC (@LastQuake)April 4, 2026
https://t.co/QMSpuj6Z2H
https://t.co/PrtZloGH7l
https://t.co/s4qhRKb4Zwpic.twitter.com/UI5JhqzB5F