Snažan zemljotres magnitude četiri stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras Grčku, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.640 i dužine 20.590.

Zasad nema izvještaja o povređenima i pričinjenoj materijalnoj šteti. Potres je trajao nekoliko sekundi.