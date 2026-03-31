Petnaestogodišnji dječak izvršuo je krvavi pir u školi u Argentini, usmrtivši jednog učenika i ranivši još osmoro ljudi, u naletu nasilja nalik onom u SAD, saopštili su zvaničnici.

Napadač je priveden nakon pucnjave u školi "Marijano Moreno" u centralnom gradu San Kristobalu, saopštila je vlada provincije Santa Fe.

BREAKING: School shooting in Santa Fe, Argentina, student pulled a shotgun from a guitar case during flag ceremony, killing one classmate and injuring eightpic.twitter.com/FxXMgpl5uK — Resist Wire (@ResistWire)March 30, 2026

Svjedoci opisali haos: "Izašao je iz kupatila s puškom"

"Popela sam se na sprat i taman kad sam krenula da silazim, neki učenici su vidjeli dječaka kako izlazi iz kupatila s oružjem i počeli su da vrište“, rekla je učenica Prisila za lokalnu televiziju Radio Kon Vos.

"Počeo je da puca u vazduh i svi smo istrčali napolje.“

Šest učenika zadobilo je lakše povrede dok su bježali sa mjesta događaja i svi su van životne opasnosti, saopštilo je ministarstvo.

A 15-year-old student opened fire at Mariano Moreno School in San Cristóbal, Santa Fe Province, Argentina, on March 30, killing 1 (13yo Ian Cabrera) and injuring 8 others.



Dvoje učenika u bolnici, jedan u teškom stanju

Još dvoje učenika prebačeno je u Regionalnu bolnicu u Rafaeli, a jedan od njih je u teškom, ali stabilnom stanju.

Identiteti napadača i žrtava nisu odmah objavljeni.

Napad tokom školskog rituala

Pucnjava se dogodila dok su učenici čekali da podignu državnu zastavu, što je svakodnevni ritual prije početka nastave u ovom mjestu sa oko 16.000 stanovnika.

Napadač koristio sačmaru

Oružje koje je napadač koristio "vjerovatno je bila sačmara", rekao je Ramiro Munjoz, sekretar vlade San Kristobala, za televiziju TN.

Nastava je obustavljena, a učenici su poslati kući.

Ministar: "Ovo je potpuno neočekivano"

"Ovo je veoma, veoma tužan i duboko potresan trenutak. Prije svega želimo da izrazimo podršku porodici Ijana, mladića koji je danas izgubio život“, rekao je Pablo Kokocioni, pokrajinski ministar pravde i bezbijednosti.

Govoreći o osumnjičenom, naveo je da „nema krivični dosije i da tokom cijelog školovanja nije bilo razloga za intervenciju“.

Međutim, dodao je da je napadač „prolazio kroz veoma složenu porodičnu situaciju“, zbog čega vlasti smatraju da „ovo nije sukob povezan sa školom“.

"Veoma je teško objasniti ovakve događaje - posebno kada se dese u školi. Ovo je nešto potpuno vanredno, nešto što nikada nismo očekivali“, rekao je on.

Rijetki, ali zabilježeni slučajevi u prošlosti

Prethodni slučajevi pucnjave u školama u Argentini uključuju ubistvo jednog učenika 2000. godine u Rafaelu Kalzadi i troje 2004. godine u Karmenu de Patagonesu, oba u provinciji Buenos Ajres.

