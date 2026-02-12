U malom kanadskom gradu Tumbler Ridž, Britanska Kolumbija, u utorak dogodilo se strašan zločin kada je osamnaestogodišnja djevojka ubila najmanje osam osoba i ranila više desetina ljudi.

Policija navodi da motiv osumnjičene i dalje nije poznat. Prije nego što je otišla u školu, ubila je majku i polubrata u porodičnoj kući, navodi CNN. Ranije su policijski službenici imali kontakte sa njom zbog problema sa mentalnim zdravljem.

Zastave širom Kanade spuštene su u srijedu na pola koplja. Premijer Kanade, Mark Karni i drugi politički lideri odali su poštu žrtvama u parlamentu, dok je provincija Britanska Kolumbija proglasila četvrtak Danom žalosti.

U nastavku su ključne informacije o napadu, osumnjičenoj i reakcijama zajednice.

Ko je osumnjičena?

Policija je identifikovala osumnjičenu kao Džesi Van Rutselar, 18-godišnju djevojku Tumbler Ridža, koja je školovanje napustila prije oko četiri godine.

Zamjenik komesara policije izjavio je da su službenici tokom proteklih godina u više navrata dolazili na njenu adresu zbog prijavljenih problema u vezi sa mentalnim zdravljem.

Poslednja intervencija dogodila se prošlog proleća, kako se navodi osumnjičena je imala problema sa mentalnim zdravljem. Kako je navedeno, u pojedinim situacijama bila je upućivana na procjenu i dalje praćenje. Iz kuće je tada privremeno oduzeto vatreno oružje, koje je kasnije vraćeno vlasniku nakon podnošenja zahtjeva.

Policija je potvrdila da nije pronađena oproštajna poruka niti bilo kakva komunikacija koja bi ukazivala na mogući motiv.

Tijela pronađena na stepeništu i u biblioteci

Policija vjeruje da je napadačica najprije usmrtila majku i polubrata u porodičnoj kući, a potom se uputila ka srednjoj školi Tumbler Ridž.

Policija je obaviještena o nemilom događaju oko 14.20 časova po lokalnom vremenu, sve raspoložive jedinice stigle su na mjesto zločina u roku od nekoliko minuta.

Oko 14.30 oglasio se školski alarm za zaključavanje objekta, uz naređenje da se učionice zatvore. Jedan učenik je izjavio da su on i njegovi drugovi zabarikadirali vrata stolovima.

U međuvremenu, rođaka osumnjičene obavijestila je komšiju o napadu u porodičnoj kući, a on je potom pozvao hitne službe.

Osumnjičena je pronađena mrtva unutar škole, sa povredom za koju se vjeruje da ju je sama sebi nanijela.

Policija je u školi zatekla jednu žrtvu na stepeništu, dok su druge pronađene u biblioteci. Dvije osobe prevezene su u bolnicu sa teškim povredama, a oko 25 ljudi zatražilo je medicinsku pomoć.

Ko su žrtve?

U napadu su ubijeni jedna nastavnica, tri učenice, dva učenika, kao i majka i polubrat osumnjičene. Tri učenice imale su po 12 godina, dok su ubijeni dečaci imali 12 i 13 godina.

Nadležni su obavijestili javnost da je ukupan broj stradalih bio osam, ne računajući osumnjičenu. Prvobitno je saopšteno da je devet osoba ubijeno, ali je kasnije potvrđeno da je jedna teško povrijeđena osoba ipak preživjela.

Među najteže ranjenima je i dvanaestogodišnja djevojčica koja se nalazi u kritičnom stanju u Dječjoj bolnici u Vankuveru, nakon što je pogođena u glavu i vrat. Njena majka je u objavi navela da se djevojčica "bori za život", dok ljekari pokušavaju da saniraju povrede. Vlasti još nisu zvanično saopštile identitete svih stradalih i povrijeđenih.

Stotine građana okupile su se u srijedu uveče na javnom trgu u Tumbler Ridžu, paleći svijeće i ostavljajući cvijeće u znak sjećanja na žrtve.

Gradonačelnik je izjavio da je grad "jedna velika porodica" i da će zajedno proći kroz period žalosti.

Tumbler Ridž broji oko 2.400 stanovnika i nalazi se u podnožju Stenovitih planina u sjeveroistočnoj Britanskoj Kolumbiji. Osnovan je osamdesetih godina kao rudarska zajednica, ali su glavna rudarska postrojenja kasnije zatvorena.

Premijer Mark Karni istakao je da je riječ o zajednici koja je i ranije pokazivala otpornost u teškim trenucima i poručio da Kanada stoji uz porodice žrtava.

Hronologija događaja ažurirana je nakon dodatnih pojašnjenja kanadske policije.

