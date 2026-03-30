NATO se oglasio nakon obaranja iranske rakete koja je lansirana ka Turskoj.

NATO pakt se hitno oglasio nakon obaranja iranske rakete koja je lansirana ka Turskoj. Ovo je četvrti ovakav incident od početka rata na Bliskom istoku, a portparolka Alijanse Alison Hart kratko se oglasila za javnost i medije.

"U ponedeljak 30. marta je NATO ponovo uspješno presreo iranski balistički projektil koji je išao ka Turskoj. NATO je spreman za takve prijetnje i uvijek će uraditi šta je neophodno kako bi odbranio svoje saveznike", izjavila je ona, prenosi "Gardijan".

NATO je momentalno reagovao i oborio je iransku raketu. Ministar odbrane Turske se hitno oglasio nakon incidenta i saopštio da je NATO reagovao sa istoka Mediterana i da je odmah presreo i uništio iransku balističku raketu.

Ministar je takođe izjavio da je država spremno reagovala na ovaj napad. Nisu prezali ni od čega i najavio je dalje korake jer je ovo četvrti ovakav incident od početka sukoba na Bliskom istoku.