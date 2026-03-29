Nebo nad Zapadnom Australijom juče je poprimilo jaku crvenu boju, stvarajući prizor koji je djelovao nestvarno i apokaliptično.

Iza ove pojave stoji nekoliko faktora čije je objašnjenje čvrsto utemeljeno u nauci. Kada Sunčeva svjetlost stigne do Zemljine atmosfere, ona nam se uglavnom čini belom.

Međutim, ta svjetlost je zapravo sastavljena od svih boja duge koje se raspršuju u interakciji sa molekulima gasa, prašinom i mikroskopskim kapljicama vode. Kada je Sunce visoko na nebu, ono izgleda plavo jer se kraće talasne dužine svjetlosti, poput plave, najlakše raspršuju.

Ali kada je Sunce nisko na horizontu, kao tokom izlaska ili zalaska, njegova svjetlost mora da prođe kroz deblji sloj atmosfere. Tada se plava svjetlost rasprši, a do naših očiju dopiru duže talasne dužine, zbog čega nebo poprima crvene i narandžaste tonove.

Entire towns swallowed in a red haze in Western Australia as a powerful cyclone pushes massive dust clouds inland, turning the sky blood red and orange.



Uticaj čestica prašine i dima

Nebo može postati još intenzivnije crveno kada se u vazduhu nalazi veća koncentracija mikroskopskih čestica. To mogu biti čestice prašine, dima od šumskih požara ili zagađenja. U slučaju Zapadne Australije, veruje se da su vetrovi ciklona Narelle sa obale podigli velike količine pustinjskog pijeska i uneli ga u atmosferu.

Te veće čestice izazivaju takozvano Mijevo raspršenje, koje dodatno pojačava crvene i narandžaste tonove. Zbog toga nebo može dobiti dramatično dublju boju, ponekad čak i tamnocrvenu.

Jutarnje crvenilo kao znak kiše

Poznata pomorska izreka kaže: „Crveno nebo ujutru, mornarevo upozorenje“. Ova stara mudrost ima i naučnu osnovu. Jutarnje crvenilo može značiti da Sunce na istoku obasjava oblake koji dolaze sa zapada, što je često znak da se približava kiša. Slično kao i sa prašinom, kada Sunce pod niskim uglom obasja mikroskopske kapljice vode u oblacima, one reflektuju crvenu i narandžastu svetlost.

Intenzivna crvena boja neba u Zapadnoj Australiji vjerovatno je bila rezultat kombinacije svih navedenih faktora. Ovaj fenomen pokazuje da neobične boje neba, iako ponekad djeluju uznemirujuće, zapravo predstavljaju prirodno djelovanje fizičkih zakona na našoj velikoj i složenoj planeti.