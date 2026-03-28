Američki predsjednik Donald Tramp iznio je oštre i kontroverzne komentare o odnosu sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp komentarisao je svoj odnos sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamed bin Salman.

"Nije mislio da će se ovo desiti, nije mislio da će mi ljubiti guzicu. Zaista nije. Mislio je da ću biti još jedan predsjednik gubitnik u zemlji koja propada. Ali sada mora da bude dobar prema meni i recite mu da mu je bolje da bude. Mora da bude", rekao je Tramp tokom govora na Investicionom forumu Saudijske Arabije u Majamiju.

Dodao je da bi Iran, da ga SAD nijesu porazile, imao nuklearno oružje.

"Iskoristili bi ga protiv vas, protiv Izraela i protiv svih ostalih", rekao je, tvrdeći da su ga vodeći saudijski lideri potcijenili prije njegovog drugog mandata.

"Salman i ja smo bili zajedno, pogledao me je i rekao: 'Znaš, nevjerovatno je da su SAD bile mrtva zemlja prije godinu dana, a sada ste najveća zemlja na svijetu.' Nije mislio da će se ovo dogoditi", tvrdio je Tramp.