Dok tenzije na Bliskom istoku dostižu tačku ključanja, jedna mapa postala je noćna mora za evropske bezbjednosne službe.

Izvor: x printscreen

Iran ne krije svoj arsenal, a sudeći prema dometu njihovih najubojitijih raketa, Evropa više nije nedostižna meta. Ipak, pogled na mapu otkriva frapantnu činjenicu - jedna država na samom rubu kontinenta jedina može da odahne.

Sve do nedavno, u međunarodnoj zajednici se vjerovalo da iranske rakete imaju domet od oko 2.000 kilometara. Međutim, situacija se drastično promijenila kada je Iran lansirao projektile prema britanskoj vojnoj bazi na ostrvu Dijego Garsija u Indijskom okeanu, udaljenoj blizu 4.000 kilometara.

Ovaj potez natjerao je vojne vrhove da iznova procijene iransku prijetnju. Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su dramatično upozorenje da Iran sada raspolaže oružjem koje može da pogodi ciljeve duboko u Evropi. Glavna zvijezda ovog zastrašujućeg arsenala je balistička raketa Horamšahr-4, koja uz smanjenje težine bojeve glave može drastično da poveća svoj domet sa početnih 2.000 na preko 3.000 do 4.000 kilometara. Neki stručnjaci sugerišu da je Iran možda upotrebio svoju tehnologiju lansiranja u svemir da poveća domet svojih projektila, odnosno da je modifikovao svemirske rakete-nosače za izvođenje napada.

Portugal jedini "ispod radara"

Ako analiziramo krugove dometa koji se šire iz srca Irana, vidimo da linija od 4.000 kilometara siječe Evropu kao žiletom. Dok su London, Pariz, Madrid, pa čak i djelovi Skandinavije unutar crvene zone, Portugal je jedina evropska zemlja koja se nalazi van dometa.

Zahvaljujući svom geografskom položaju na krajnjem zapadu Iberijskog poluostrva, Portugal ostaje "slijepa mrlja" za iranske projektile, dok su njihovi prvi susjedi Španci već duboko u zoni rizika.

Izvor: Napravljeno uz pomoć veštačke inteligencije

Ko je u "crvenoj zoni": Od Balkana do Londona

Prema novim mapama i analizama, čak 54 zemlje nalaze se u potencijalnom dometu iranskih projektila. Evropa je podijeljena u nekoliko zona rizika, a malo ko može da se osjeća potpuno bezbjedno:

Domet do 2.000 km (prvi na udaru): U ovoj zoni nalaze se zemlje Bliskog istoka, ali i dobar dio jugoistočne Evrope. Države poput Grčke, Bugarske, Rumunije, Ukrajine, Moldavije, ali i čitav Balkan, nalaze se u direktnom dometu iranskih raketa srednjeg dometa

Domet do 3.000 km (udar na srce Evrope): Ako bi Teheran upotrebio naprednije sisteme, na meti bi se našle zemlje centralne i sjeverne Evrope. Među njima su Italija (Rim), Švajcarska, Češka, Poljska, Njemačka (Berlin) i Švedska

Domet do 4.000 km (ekstremna prijetnja): Udar na bazu Dijego Garsija dokazao je da iranske rakete mogu da dosegnu i najudaljenije evropske glavne gradove. U slučaju napada, London, Pariz, kao i norveški gradovi, tehnički se nalaze na nišanu Irana

Izvor: MEK / Sipa Press / Profimedia

Čime Iran prijeti: "Gospodari neba" siju strah

Iran posjeduje najveći i najraznovrsniji raketni arsenal na Bliskom istoku. Ovo su ključni aduti kojima mogu da dobace do evropskih prijestonica:

Sajdžil: Ova raketa je pravi "strah i trepet". Radi na čvrsto gorivo, što znači da se može lansirati nevjerovatno brzo. Njen domet je oko 2.500 km, što direktno ugrožava jugoistočnu Evropu

Horamšahr: Najubojitija raketa u arsenalu Irana. Sa dometom od 2.000 do 3.000 km i bojevom glavom teškom preko tone, ona je dizajnirana da probije odbranu

Fatah-1 i Fatah-2: Iran tvrdi da ove rakete mogu da razviju brzine i do 15 puta veće od zvuka, što ih čini gotovo nemogućim za presrijetanje od strane bilo kog modernog PVO sistema

Šahab-3: Veteran iranskog arsenala, dometa oko 2.000 km, koji je godinama bio glavni adut za odvraćanje protivnika u regionu

Ono što je nekada izgledalo kao lokalni sukob na Bliskom istoku, sada se, zahvaljujući tehnološkom napretku Irana, pretvara u globalnu prijetnju. Dok se evropski lideri uzdaju u NATO "kišobran", mapa jasno poručuje - miran san više nije zagarantovan nikome istočno od Lisabona.

Zapadni odbrambeni štitovi

Evropa i Izrael se ne oslanjaju na istu odbranu. Dok Izrael ima najgušću mrežu PVO na svetu, Evropa se uzda u NATO integrisani sistem:

Arrow-3 (Izrael/SAD): Ovo je "ubica" balističkih raketa. On ih presreće dok su još uvek van atmosfere. To je prva linija odbrane od iranskih Sajdžil raketa

Patriot PAC-3 (SAD/NATO): Najpoznatiji sistem na svetu. Odličan je protiv krstarećih raketa i aviona, ali ima problem sa hipersoničnim projektilima kao što je Fatah

THAAD (SAD): Sistem koji Amerikanci šalju tamo gdje je najgušće. Specijalizovan za završnu fazu leta balističke rakete, hvata ih dok se obrušavaju ka cilju

SAMP/T (Francuska/Italija): Evropski odgovor. Vrlo moderan sistem koji štiti velike gradove, ali pitanje je da li ih ima dovoljno da pokriju cijelu mapu

Ako pogledate mapu, gotovo cio Stari kontinent je prekriven zloslutnim crvenim krugovima dometa. Portugal je jedina zemlja kontinentalne Evrope koja je van teoretskog dometa iranskih balističkih raketa. Takođe, procjenjuje se da bi pojedini djelovi zapadne Francuske i sjeverne Velike Britanije bili na samoj ivici ili blago van dometa, u zavisnosti od tačne putanje i tereta rakete.

Iako zvuči apokaliptično, vojni stručnjaci umiruju javnost. Lansiranje rakete na udaljenost od 4.000 kilometara zahtijevalo bi drastično olakšanu bojevu glavu, što znatno smanjuje njenu razornu moć i preciznost, pretvarajući takav potez više u zastrašivanje nego u efikasan napad. Štaviše, svaka raketa upućena ka Velikoj Britaniji ili centralnoj Evropi morala bi da preživi susret sa moćnim, slojevitim "kišobranom" NATO protivraketne odbrane. Ovaj moćni zaštitni sistem uključuje baze presretača u Rumuniji i Poljskoj, kao i američke vojne razarače stacionirane u Španiji.