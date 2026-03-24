Ambasada Irana u Južnoj Africi ismijava Trampa zbog izjave da su počeli pregovori Irana i Sjedinjenih Država.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Ambasada Irana u Južnoj Africi reagovala je na svom "X" nalogu nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio u ponedeljak 23. marta da su počeli pregovori sa Iranom o završetku rata na Bliskom istoku. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je demantovao da su počeli pregovori uz komentar da je reč o farsi Trampa zarad pada cijena nafte, a sada je Trampovu tvrdnju o pregovorima ismevala iranska ambasada u Južnoj Africi.

Oni su na svom "X" nalogu objavili fotografiju na kojoj se vidi kako Tramp sam sebi šalje poruke na poznatoj aplikaciji za dopisivanje - "Whatsapp". Napominjemo da je fotografija obrađena zarad ismijavanja američkog predsjednika.

"Zdravo ajatolah. Hajde da razgovaramo o Ormuskom moreuzu. Ooo, pa to je dobro što čujem. Zamrznuću napade na pet dana. Hvala vam na pažnji", stoji u prepisci koju Tramp sam sebi piše o pregovorima sa Iranom.