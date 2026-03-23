Tramp otkrio da su pregovori sa Iranom ozbiljni i da su pristali da nemaju nuklearno oružje.

Američki predsjednik Donald Tramp stigao je u Memfis gde je razgovarao sa novinarima o aktuelnoj situaciji u ratu na Bliskom istoku. Danas je obustavio napade na energetsku infrastrukturu Irana, dok iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tvrdi da nisu počeli pregovori Irana sa Sjedinjenim Državama.

Tramp, sa druge strane, tvrdi da su za vikend održani ozbiljni pregovori, javlja "Skaj Njuz". Američki predsjednik navodi da je riječ o ozbiljnim pregovorima.

"Moj cio život su pregovori, ali sa Iranom mi već pregovaramo duže vrijeme. Ovog puta su ozbiljni.

Eliminisali smo im sve, uključujući lidere. Iran ima još jednu šansu da prestane sa svojim prijetnjama.

Sada vodimo ozbiljne pregovore. Počeli su sinoć i nešto malo noć prije toga.

Mislim da je to veoma dobro. Oni žele mir, složili su se da neće imati nuklearno oružje.

Vidjećemo. Moramo to da završimo", ocijenio je Tramp.