Iran će koristiti sve vojne kapacitete za sigurnost i kontroliše Ormuski moreuz, dok su lansirani napadi na Irak, UAE, Saudijsku Arabiju i Izrael, tvrdi komandni centar iranskih oružanih snaga.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Iran će "upotrebiti sve (vojne) kapacitete" kako bi po potrebi osigurao bezbijednost, izjavio je Ebrahim Zolfaghari, portparol Centralnog štaba Khatam al-Anbiya, komandnog centra iranskih oružanih snaga.

U obraćanju na državnoj televiziji Zolfaghari je rekao da Iran "vrlo inteligentno i snažno kontroliše Ormuski moreuz" i da "zemlje izvan regiona nemaju pravo da se miješaju".

Poruka Trampu

Prema izvještaju iranske novinske agencije Fars, Zolfaghari je takođe rekao da je Korpus čuvara islamske revolucije izveo "opsežne napade" u Erbilu u Iraku. Dodao je da su iranske snage gađale i američke snage u vazdušnoj bazi Al-Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, bazi Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, kao i Petu flotu američke mornarice.

U izveštaju se navodi i da je Iran lansirao projektile na Aškelon, Tel Aviv, Haifu i područje Guš Dan u Izraelu. Korpus čuvara islamske revolucije pritom ponavlja da Trampovo "prevarno" ponašanje neće navesti Iran da "zanemari ratištei borbu protiv neprijatelja, jer su psihološke operacije neprijatelja postale očigledne". Na kraju se dodaje da će SAD i Izrael nastaviti da se povlače.