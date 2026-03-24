Kao prva zemlja u svijetu, Filipini su uveli nacionalnu energetsku vanrednu situaciju kao odgovor na globalne poremećaje snabdijevanja energijom.
Filipini su postali prva zemlja na svijetu koja je proglasila nacionalnu energetsku vanrednu situaciju kao odgovor na rastuće globalne poremećaje u snabdijevanju povezane sa tekućim sukobom na Bliskom istoku, javlja Anadolija.
Predsjednik Ferdinand Markos Mlađi potpisao je izvršnu naredbu kojom se formalno proglašava vanredno stanje i pokreće nacionalni plan za stabilizaciju snabdijevanja energijom i zaštitu ekonomije od rasta cijena goriva, javljaju lokalni mediji GMA News.
Kao dio mjera, vlada je takođe uvela sveobuhvatni paket pomoći poznat kao Jedinstveni paket za život, industriju, hranu i transport (UPLIFT). Inicijativa ima za cilj podršku ključnim sektorima, uključujući transport, poljoprivredu i mikro, mala i srednja preduzeća.
Zvaničnici kažu da vanredno stanje omogućava pristup cijele vlade, omogućavajući vlastima da efikasnije mobilišu resurse, upravljaju distribucijom goriva i sprovode ciljane programe pomoći za pogođene zajednice, prenosi Index. Zemlja jugoistočne Azije zadovoljava skoro 26 procenata svojih energetskih potreba uvozom sa Bliskog istoka, što ju je koštalo 16 milijardi dolara u 2024. godini.
Eskalacija sukoba na Bliskom istoku
Regionalna eskalacija na Bliskom istoku dogodila se nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, u kojoj je poginulo više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.
Iran je odgovorio ponovljenim napadima dronovima i raketama na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze. Teheran je takođe preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom, ključnom globalnom rutom za transport nafte kroz koju većina energenata stiže do azijskih zemalja.