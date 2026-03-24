Izvor: Daniel Ceng / AFP / Profimedia

Filipini su postali prva zemlja na svijetu koja je proglasila nacionalnu energetsku vanrednu situaciju kao odgovor na rastuće globalne poremećaje u snabdijevanju povezane sa tekućim sukobom na Bliskom istoku, javlja Anadolija.

Predsjednik Ferdinand Markos Mlađi potpisao je izvršnu naredbu kojom se formalno proglašava vanredno stanje i pokreće nacionalni plan za stabilizaciju snabdijevanja energijom i zaštitu ekonomije od rasta cijena goriva, javljaju lokalni mediji GMA News.

Kao dio mjera, vlada je takođe uvela sveobuhvatni paket pomoći poznat kao Jedinstveni paket za život, industriju, hranu i transport (UPLIFT). Inicijativa ima za cilj podršku ključnim sektorima, uključujući transport, poljoprivredu i mikro, mala i srednja preduzeća.

Zvaničnici kažu da vanredno stanje omogućava pristup cijele vlade, omogućavajući vlastima da efikasnije mobilišu resurse, upravljaju distribucijom goriva i sprovode ciljane programe pomoći za pogođene zajednice, prenosi Index. Zemlja jugoistočne Azije zadovoljava skoro 26 procenata svojih energetskih potreba uvozom sa Bliskog istoka, što ju je koštalo 16 milijardi dolara u 2024. godini.

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku

Regionalna eskalacija na Bliskom istoku dogodila se nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, u kojoj je poginulo više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Iran je odgovorio ponovljenim napadima dronovima i raketama na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze. Teheran je takođe preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom, ključnom globalnom rutom za transport nafte kroz koju većina energenata stiže do azijskih zemalja.