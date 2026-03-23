Pakistan je spreman da bude domaćin pregovora Irana i Sjedinjenih Država.

Izvor: YouTube/ET Now

Pakistan je spreman da bude domaćin pregovora Irana i Sjedinjenih Država kako bi se završio rat na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara, prenosi "Gardijan" saznanje "CNN-a". Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana je za "CNN" potvrdilo da su spremni da posreduju u mirovnim pregovorima koji bi navodno mogli da počnu već ove nedelje.

Problem je u tome što i Sjedinjene Države i Iran imaju dijametralno suprotne tvrdnje o pregovorima. Američki predsjednik Donald Tramp je danas izjavio da su pregovori u toku i ocenio ih je kao ozbiljne, dok iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči negira da su počeli bilo kakvi pregovori.

Abagči navodi da je izjava o započetim pregovorima Trampu poslužila samo kao manipulacija zarad pada cijena barela nafte. Tramp je predstavnicima medija danas objasnio da su pregovori započeli još u subotu 21. marta u kasnim večernjim časovima i da su nastavljeni u nedelju.

Nije otkrio ko predstavlja Iran u tim pregovorima. Američku delegaciju čine Trampov zet Džared Kušner i Trampov specijalac za Bliski istok Stiv Vitkof.

Dodatnu zabunu predstavlja vijest iz Izraela da su Sjedinjene Američke Države navodno odredile datum za kraj rata na Bliskom istoku. Anonimni izraelski zvaničnik je prvi otkrio za izraelske medije da bi pregovori mogli da počnu (ili da se nastave, zavisi da li na to pitanje odgovaraju Sjedinjene Države ili Iran) upravo u Pakistanu.