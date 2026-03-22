Švajcarska uvodi taksu za tranzit kroz zemlju. Vozači koji samo prolaze bez zadržavanja plaćaće oko 21 franak, a mjera najviše pogađa turiste na putu ka Italiji.

Svi koji ubuduće budu koristili Švajcarsku samo za prolazak (tranzit) moraće to dodatno da plate. Parlament je postavio temelje za novi zakon, a najviše će biti pogođeni turisti na putu ka Italiji.

Politička odluka: 173 glasa "za"

Švajcarski parlament je sa 173 glasa "za" i samo 13 "protiv" u Nacionalnom veću izglasao uvođenje nove tranzitne takse.

Svako ko ubuduće samo prođe kroz Švajcarsku, od granice do granice bez zaustavljanja, moraće da plati dodatnu naknadu. Ova taksa trebalo bi da iznosi oko 21 franak (približno 23 evra) po prolasku.

Pošto je i drugi dom parlamenta (Veće kantona) već dao saglasnost, sada postoji jasna politička većina u oba doma za ovu mjeru.

Za milione turista koji svake godine putuju iz Nemačke ka Italiji preko tunela Gotard, to znači dodatne troškove. Sama vinjeta više neće biti dovoljna – presudno će biti koliko dugo ostajete u zemlji i koja je svrha vašeg putovanja.

Svako ko ujutru pređe granicu, a uveče izađe na drugoj strani, mogao bi automatski da bude naplaćen.

Glavne rute na udaru

Ova odluka pogađa najvažnije tranzitne pravce koje koriste putnici iz južne Nemačke:

Gotard: ka jezeru Garda i Lombardiji

San Bernardino: ka jezeru Komo

Simplon: ka Pijemontu i Liguriji

Veliki Sveti Bernard: ka dolini Aosta

Područje Ženeve: ka Azurnoj obali i Provansi

Zašto baš sada?

Opterećenje alpskih ruta tranzitnim saobraćajem godinama je veliki problem. Čak 90% dana sa zastojima dešava se između Uskrsa i oktobra, u periodu kada turisti iz sjeverne Evrope putuju ka Mediteranu.

Oko trećine ukupnog saobraćaja preko Alpa čine čisti tranziti – putnici koji ne troše novac u Švajcarskoj, ali opterećuju infrastrukturu i stvaraju gužve. Čak 87% vožnji otpada na turizam i odmore.

Kanton Uri, koji se nalazi na koridoru Gotard, posebno je pogođen – kilometarske kolone, buka i zagađenje najveći su teret za lokalno stanovništvo. Nova taksa treba da podstakne vozače da promijene vrijeme ili rutu putovanja.

Kako će sistem funkcionisati?

Planira se uvođenje digitalnog nadzora na granicama:

Vremenski okvir : ako vozilo napusti Švajcarsku u roku od oko 12 sati bez dokaza o boravku (npr. noćenja), automatski se naplaćuje taksa

: ako vozilo napusti Švajcarsku u roku od oko 12 sati bez dokaza o boravku (npr. noćenja), automatski se naplaćuje taksa Fleksibilne cene: u vrijeme najvećih gužvi taksa bi mogla biti veća, kako bi se rasteretio saobraćaj

Šta slijedi?

Iako je parlament donio odluku, sprovođenje će potrajati. Ministar saobraćaja Albert Rosti treba da izradi detaljan plan koji će definisati:

šta se smatra tranzitom, a šta boravkom

kako uskladiti mjeru sa sporazumima Švajcarske i EU

kako tehnički sprovesti naplatu na svim prelazima

Ako zakon bude zahtijevao promjenu Ustava, konačnu odluku donijeće građani na referendumu. Do tada pravila ostaju ista, ali se vozačima savjetuje oprez pri planiranju putovanja za 2026. godinu.

