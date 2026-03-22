U okrugu Fatih u Istanbulu, dvije zgrade srušene su u eksploziji, a spasilačke ekipe tragaju za osobama koje su ostale zatrpane ispod ruševina.

U eksploziji koja se danas dogodila u okrugu Fatih, u evropskom dijelu Istanbula, srušile su se dvije zgrade, dok je u toku potraga za dvije osobe za koje se vjeruje da su ostale zarobljene ispod ruševina, prenosi Anadolija.

Kancelarija guvernera Istanbula saopštila je da je ukupno pet osoba bilo zatrpano ispod ruševina, kao i da su se dvije susjedne zgrade urušile nakon eksplozije za koju se pretpostavlja da je izazvana prirodnim gasom.

Brojni timovi Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, kao i vatrogasne i medicinske ekipe, upućeni su na mjesto događaja, navodi se u saopštenju. Dodaje se i da su do sada iz ruševina spašene tri osobe, koje su prevezene u bolnicu.