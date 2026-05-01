Iz Uprave policije saopšteno je da je podgorička policija uhapsila M.J. (32) iz Zete, zbog sumnje da je povezan sa pokušajem krijumčarenja 107 kilograma marihuane preko Skadarskog jezera na teritoriju Crne Gore u januaru ove godine.

Naime, granična policija je 26. januara 2026. realizovala plansku aktivnost u mjestu Vranj blizu Skadarskog jezera, koja je rezultira zapljenom 107 kilograma marihuane i sprečavanja njenog daljeg stavljanja u promet. Tada je identifikovan, lociran i uhapšen A.Lj, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga, kao i omogućavanje uživanja droga.

“Sumnja se da je M.J. povezan sa pomenutim događajem i on se tereti za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Uz krivičnu prijavu u zakonskom roku priveden je postupajućem državnom tužiocu na dalju nadležnost”, navode iz UP.

Radi se, kako navode iz UP, o povratniku u vršenju krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom narkotika.

Uprava policije poručuje da će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem mjera i radnji usmjerenih na identifikovanje svih osoba koje su učestvovala u ovom događaju.