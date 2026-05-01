U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na putu Nikšić – Risan povrijeđena je jedna osoba, dok je F.F. uhapšen, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću.

Kako su naveli, u nezgodi, u kojoj je učestvovalo putničko vozilo, povrijeđen je saputnik, prenosi CdM.

“Uviđaj je izvršio dežurni tužilac u prisustvu vještaka saobraćajne struke i službenika policije”, dodaju iz nikšićkog ODT-a.

Po nalogu dežurnog tužioca, uhapšen je F.F. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.