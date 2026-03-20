U velikoj akciji bezbjednosnih snaga na sjeveru Meksika likvidirano je najmanje 11 osoba za koje se sumnja da su pripadnici narko-kartela. Ova akcija uslijedila je nakon ubistva Nemesija Osegere, poznatog kao "El Menčo".

Najmanje 11 osumnjičenih članova narko-kartela ubijeno je u bezbjednosnoj operaciji na sjeveru Meksika, saopštila je u četvrtak meksička mornarica. Operacija je bila usmjerena na imanje povezano sa frakcijom Los Majos, koja djeluje kao dio moćnog kartela Sinaloa, piše Rojters.

Napad na pripadnike mornarice

Mornarica kaže da su njeni pripadnici napadnuti odmah po dolasku na lokaciju u državi Sinaloa. U saopštenju se navodi da su uzvratili vatru "u skladu sa zakonskim ovlašćenjima". Identitet poginulih još nije objavljen.

Pronađena vođina ćerka

Tokom operacije, na imanju je pronađena i ćerka jednog od vođa kriminalne grupe, prenosi Index. Puštena je i vraćena porodici nakon što je utvrđeno da nije povezana sa kriminalnim aktivnostima. Na licu mjesta zaplijenjeno je taktičko oružje i vatreno oružje velike snage.

Nastavak borbe protiv kartela

Ova akcija uslijedila je nakon ubistva Nemesija Osegere, poznatog kao "El Menčo", vođe rivalskog kartela Halisko Nova generacija, u vojnoj operaciji u državi Halisko prošlog mjeseca.