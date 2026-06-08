Na pitanje da li im je prihvatljiv kandidat Demokratske narodne partije (DNP) odgovorila je da im je prihvatljiv svaki kandidat oko kojeg se usaglasi koalicija Za budućnost Podgorice.

Izvor: Skupština glavnog grada

Predstavnici vlasti u Podgorici dogovorili su se danas da do kraja sedmice izađu sa kandidatom za predsjednika Skupštine Glavnog grada.

Zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić rekla je novinarima nakon sastanka da se nadaju da ce imati kandidata i prije, ali nije željela da govori o imenima kandidata.

Na pitanje da li im je prihvatljiv kandidat Demokratske narodne partije (DNP) odgovorila je da im je prihvatljiv svaki kandidat oko kojeg se usaglasi koalicija Za budućnost Podgorice.