Ovi susreti nijesu bili samo prilika za osvajanje vrha Rumije. Bili su prilika za stvaranje novih prijateljstava, jačanje saradnje među planinarskim organizacijama i promociju Crne Gore kao zemlje izuzetnih prirodnih ljepota i gostoprimstva.

Izvor: privatna arhiva

Tokom proteklih dana Rumija, Sutomore i Bar bili su domaćini jedne od najznačajnijih planinarskih manifestacija u regionu – 28. Susreta planinara Balkana „Rumija 2026“.

"Sa velikim zadovoljstvom ugostili smo više od 200 planinara iz 7 država Balkana i 18 planinarskih klubova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Bugarske i Crne Gore."

Pored uspješnog uspona na veličanstvenu Rumiju, učesnici su imali priliku da upoznaju prirodne ljepote barskog kraja, obiđu Stari Bar i Staru maslinu, te kroz druženje, razgovore i zajedničke aktivnosti potvrde ono što planinari odavno znaju – da planine spajaju ljude bolje od bilo kojih granica.

"Posebno nas raduje činjenica da su svi planinarski programi realizovani bezbjedno i uspješno, u duhu prijateljstva, međusobnog poštovanja i planinarske solidarnosti."

Ovi susreti nijesu bili samo prilika za osvajanje vrha Rumije. Bili su prilika za stvaranje novih prijateljstava, jačanje saradnje među planinarskim organizacijama i promociju Crne Gore kao zemlje izuzetnih prirodnih ljepota i gostoprimstva.

Organizacioni odbor upućuje iskrenu zahvalnost svim učesnicima, planinarskim klubovima, vodičima, partnerima, institucijama i prijateljima manifestacije koji su svojim radom, podrškom i povjerenjem doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog događaja.

"Hvala vam što ste bili dio ove priče."

"Vjerujemo da će uspomene sa Rumije, Sutomora i Bara još dugo živjeti u fotografijama, pričama i srcima svih učesnika, a da će Susreti planinara Balkana (j/I ) nastaviti da povezuju ljude, planine i narode našeg regiona.

Vidimo se na nekoj novoj planinarskoj akciji!"