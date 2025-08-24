Južna Koreja je ispalila hice upozorenja na sjevernokorejske vojnike.

Izvor: Iliya Pitalev / Sputnik / Profimedia

Sjeverna Koreja je žestoko zamjerila Južnoj Koreji zbog hitaca upozorenja na sjevernokorejske vojnike, prenosi "BBC". Ovo je, prema pisanju britanskog javnog servisa, dodatni korak ka eskalaciji situacije na Korejskom poluostrvu.

Južna Koreja je potvrdila da je vojska ispalila nekoliko hitaca upozorenja nakon što su sjevernokorejske trupe prešle na teritoriju Juga ranije u toku ove nedelje. Kasnije su se vojnici Pjongjanga povukli na sjever, iza granice.

Mediji iz Sjeverne Koreje su izvijestili da se ovaj incident dogodio kada su sjevernokorejski vojnici radili na trajnom zatvaranju granice koja dijeli Korejsko poluostrvo. General-potpukovnik Ko Jong Čola opisao je incident kao "smislenu i namjernu provokaciju".

"Ovo je veoma ozbiljan uvod u razvoj događaja koji bi mogao neminovno pogoršati situaciju na južnoj granici, gdje je veliki broj snaga raspoređen u međusobnoj konfrontaciji", naveo je Čola.

Tensions at DMZ: UNC reports 30 North Korean troops crossed the Military Demarcation Line. South Korea fired warning shots in response.



Read More at:https://t.co/3mvvBaxeaG#NorthKorea#SouthKorea#DMZ#UNC#KoreanPeninsula — Benefit News 24 (@BenefitNews24)August 24, 2025

Da podsjetimo, u oktobru 2024. godine, Sjeverna Koreja je izmijenila svoj Ustav i Južna Koreja je proglašena "neprijateljskom državom". Lider Sjeverne Koreje Kim Džong Un je malo prije toga pozvao na odbacivanje dugogodišnjeg cilja ponovnog ujedinjenja.