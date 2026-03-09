“Dio plutajućih pontona koje koristi Luka Budva biće utovaren u Budvi i prevezen do magacina Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u Lepetanima radi remonta."

Izvor: JP Morsko dobro

U budvansku luku danas je uplovio trajekt “Teodo”, kojim se prevoze pontonski elementi za privez plovila. Kako je saopšteno iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom remontovani pontoni dovezeni su u Budvu radi pripreme za korišćenje tokom ljetnje turističke sezone, pišu Vijesti.

“Dio plutajućih pontona koje koristi Luka Budva biće utovaren u Budvi i prevezen do magacina Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u Lepetanima radi remonta. Ove aktivnosti su dio redovnih poslova koje je neophodno obaviti pred ljeto i koje svakodnevno obavljaju zaposleni u Luci Budva”, ističu iz Morskog dobra.

JP Morsko dobro, kako dodaju, prevozi naručenu robu i materijale trajektom do Luke Budva od sredine 2025. godine.

“Opština Budva ne dozvoljava prolaz do Luke Budva dobavljačima koje je angažovalo JP Morsko dobro, pa se sve nabavke obavljaju morskim putem. Onemogućavanje pristupa luci prouzrokovalo je do sada brojne organizacione i poslovne probleme. Ovakva situacija prevazilazi se na ovaj način, uz značajne finansijske troškove koji za period od pola godine iznose gotovo 100.000 eura. Javnim resursima se nanosi ogromna šteta bez zakonskog utemeljenja i bez ikakvog odgovora ili objašnjenja od strane Opštine Budva”, saopšteno je.

JP Morsko dobro, kako ističu, je više puta obavještavalo javnost o ovom problemu.

Na više zahtjeva upućenih Opštini Budva za prolaz do zone luke nikada nije dobijen nikakav odgovor.

“Ovakva situacija je neodrživa i činjenica da opštinski organ vlasti sprječava državno preduzeće u obavljanju redovnog poslovanja, usput mu nanoseći štetu, spada u domen rubrike ‘vjerovali ili ne’. Zapostavljanje ili postupanje suprotno javnom interesu je očigledno, bez ikakvog nagovještaja da će se ono promijeniti i bez ikakve odgovornosti nosilaca opštinske vlasti koji postupaju suprotno zakonu i javnom interesu”, ističu iz državne komoanije.

JP Morsko dobro obavijestilo je nadležne državne organe o postupanju Opštine Budva i faktičkom ograničenju pristupa Luci Budva i očekuje njihovu reakciju kako bi se omogućili uslovi za redovan rad.