Izvor: Youtube/ShanghaiEye魔都眼/Daily Mail

Američka vlada naredila je osoblju, koje nije neophodno za rad, kao i članovima porodica službenika američke vlade, da napuste Generalni konzulat SAD u Adani, u Turskoj, zbog bezbjednosnih rizika.

Istovremeno, potvrđeno je da je američki Konzulat u Adani obustavio sve konzularne usluge. Američkim državljanima kojima je potrebna konzularna pomoć savjetuje se da kontaktiraju ambasadu SAD u Ankari ili Generalni konzulat u Istanbulu.

U upozorenju se navodi da građani SAD treba da pokažu povećan oprez prilikom putovanja u Tursku zbog pijretnje od terorizma, oružanog sukoba i mogućnosti proizvoljnog pritvaranja. Istovremeno, naglašeno je da određeni regioni nose znatno veći bezbjednosni rizik.

Stejt department posebno savjetuje da se ne putuje u jugoistočni dio Turske zbog prijetnje od terorizma i oružanog sukoba.

"Američkim građanima koji se trenutno nalaze na jugoistoku Turske se nalaže da što pre napuste to područje", navodi se u saopštenju.