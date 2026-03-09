Ako rat na Bliskom istoku potraje još nekoliko nedjelja, BDP svih zemalja svijeta biće pogođen.

Izvor: Vahid Salemi/AP

Rat između Amerike, Izraela i Irana, koji je počeo 28. februara napadima na Teheran, više nije samo regionalni konflikt. On se pretvara u prijetnju za globalnu ekonomiju - od energetskih tržišta do suverenih fondova i finansijskih tokova u Persijski zaliv, piše Money.bg.

Katar - drugi najveći proizvođač tečnog prirodnog gasa na svijetu - bio je primoran da proglasi višu silu (force majeure) nakon iranskog udara na svoj pogon u Ras Laffan.

Energetski ministar Saad al-Kaabi upozorio je za Financial Times da bi, ako rat potraje još nekoliko nedjelja, cijena nafte mogla da dostigne 150 dolara po barelu, a cijena gasa 40 dolara po milionu BTU, što je skoro četiri puta više od predratnih nivoa.

Al-Kaabi nije krio zabrinutost: "To će uništiti ekonomije svijeta. Ako rat potraje nekoliko nedjelja, BDP svih zemalja biće pogođen. Cijene energije će rasti. Doći će do nestašica i lančane reakcije - fabrike neće moći da rade".

On je dodao da se očekuje da svi izvoznici iz Persijski zaliv proglase višu silu u narednim danima, ukoliko se sukob ne završi.

Ključni faktor je Ormuski moreuz - morski koridor širok svega 38 kilometara, kroz koji prolazi oko 20 miliona barela nafte dnevno i približno 20% svjetske trgovine LNG-om. Saobraćaj tamo je praktično stao: najmanje 10 brodova je pogođeno, premije osiguranja su naglo porasle, a brodovlasnici odbijaju da rizikuju svoje brodove i posade.

Uprkos prijedlogu predsjednika Donald Trump da američka mornarica prati trgovačke brodove, Al-Kaabi je kategoričan: "Previše je opasno. Previše je blizu iranske obale".

Suvereni fondovi preispituju strategiju

Posljedice se ne ograničavaju samo na energetiku. Prema pisanju Financial Times, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati razmatraju preispitivanje svojih investicija u inostranstvu i budućih finansijskih obaveza.

Šest glavnih suverenih fondova u regionu upravlja sa više od 3,2 triliona dolara imovine, raspoređene u tehnologiji, infrastrukturi, sportu i nekretninama širom svijeta.

Iranski udari na Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijsku Arabiju, Katar, Bahrein, Kuvajt i Oman narušili su sliku stabilnosti na kojoj je Zaliv izgradio reputaciju globalnog finansijskog centra.

Prekogranične berzanske transakcije su zamrznute. Banke poput Standard Chartered i japanskih Sumitomo Mitsui Financial Group i Mitsubishi UFJ Financial Group naložile su zaposlenima da obustave putovanja u region.

Kineski investitori su pauzirali pregovore o kupovini imovine.

Milijarde dolara tehnoloških ulaganja - 15 milijardi dolara od Microsoft u UAE i više od 5 milijardi od Amazon u Saudijskoj Arabiji - sada su pod znakom pitanja.

Dubai pritiska iranske finansijske kanale

U međuvremenu, prema podacima The Wall Street Journal, Ujedinjeni Arapski Emirati razmatraju zamrzavanje iranske imovine koja se nalazi u zemlji.

Dubai je dugo bio ključni finansijski koridor za Iran - preko paravan-firmi u slobodnim zonama i neformalnih mjenjačnica Teheran je uspijevao da zaobiđe zapadne sankcije i finansira vojne programe.

Vašington već dugo vrši pritisak na UAE da zatvore te kanale. Sada, nakon što su iranski napadi pogodili aerodrom u Dubaiju i više civilnih objekata, Abu Dabi izgleda spreman da napravi taj korak.

Slika je jasna: lokalni vojni sukob se pretvorio u sistemski ekonomski rizik sa potencijalom da pogodi svaku zemlju na svetu koja uvozi energiju, trguje sa regionom ili zavisi od stabilnosti globalnih finansijskih tržišta.