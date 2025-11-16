Kriminalna grupa Stefana Milojevića raskrinkana je zahvaljujući nekretnini, koju su koristili kao skladište droge.

Izvor: Instagram/Screenshot/Printscreen/Policia nacional

Kriminalna grupa Stefana Milojevića našla se na radaru policije zahvaljujući jednoj nekretnini koju su njeni pripadnici koristili kao mjesto na kom su skladištili drogu, pristiglu sa sjevera Afrike preko Sredozemnog mora.

Uporedo sa pronalaskom ove lokacije, u lokalnom zatvoru su počele da se šire glasine da Stefan Milojević rukovodi velikom količinom narkotika. To je saznao i Milojevićev advokat i pokušao je da ga upozori da se pritaji, međutim, u akciji policije u avgustu ove godine, obojica su uhapšeni.

Nekretnina koju je u mjestu Santa Maria, na Balearskim ostrvima u Španiji, koristila kriminalna grupa Stefana Milojevića za skladištenje droge, prva je zapala za oko istražiteljima. Riječ je o kući u mjestu nedaleko od Palme, ali na dobrom strateškom položaju za drogu koja pristiže sa Sredozemnog mora.

Istragom španske policije je utvrđeno da je Milojević predvodio grupu koja je sa sjevera Afrike dovozila narkotike do Španije, tako što je primopredaja vršena na još neutvrđenoj tački u Sredozemnom moru, a zatim je manjim brodovima, sa motorima od po 300 konjskih snaga, dovožena do Španije.

Izvor: Instagram/screenshot

Grupa je nekretnine imala i u mjestima Son Banja, Son Gotle, La Soledada i Manakor, ali su one dvije u Binisalamu i Santa Mariji, privukli pažnju agenata španske policije. Paralelno sa otkrićem ove kuće, u lokalnom zatvoru su se širile glasine da Stefan Milojević posjeduje veliki količine narkotika. Njegov advokat, krivičar Gonzalo Markez, je to saznao i pokušao da ga upozori da se primiri sa svojim ilegalnim poslovima. Ista upozorenja je upućivao i drugim članovima grupe.

"Santi, momci na motorima su došli sa tvojom slikom, pa je neko rekao da prodaješ marihuanu i čokoladu (naziv za hašiš u slengu prim.aut). Budi oprezan", poslao je Faustino Nogales preko Vacapa Santijagu A. B, navodnom članu Milojevićeve bande.

U vrijeme kada je ova poruka poslata, oktobra 2020. godine, Nogales je bio na čelu Jedinice za narkotike Nacionalne policije. Poruke je pronašla Jedinica za unutrašnje poslove policije i uvrstila ga u istragu protiv Milojevićeve bande.

Iz presretnutnih razgovora se vidi i da su članovi tražili od Nogalesa pomoć kada su ih jednom prilikom, dok su bile na snazi mjere protiv korona virusa, zaustavili policajci.

"Dobro jutro. Neke vaše kolege su nas zaustavile, žele da nas povezu", piše u poruci koju je poslao Karlos H, jedan od osumnjičenih članova Milojevićeve bande.

"Da, Karlose. Htjeli su da te strpaju u zatvor i izvedu pred sud. I da sve bude još gore, tu je i Santi", odgovara mu policijski službenik.

Santi je inače osoba koja se, kako je otkriveno istragom, nalazi na dvije potjernice, pa se zaključuje da je Nogales pomogao da optuženi za kršenje mjera ne budu izvedeni pred sud, a izvjesni Santi bude uhapšen po potjernicama koja je za njim raspisana.

Uspaničili se i zapalili 58.000 eura

Nekoliko mjeseci kasnije, Nogales obraća Karlosu porukom.

"Karlose, kada ti zatrebaju klima uređaji, svijetla ili transformatori, javi mi", napisao je, a agenti vjeruju da je riječ o opremi neophodnoj za uzgoj marihuane.

Da je policija za petama ovoj grupi, znali su i na osnovu toga što su dvojica osumnjičenih, na svojim vozilima, pronašli uređaje za praćenje. Zbog toga su se uspaničili i zapalili novčanice u iznosu od 58.000 eura.

Tužilaštvo smatra da je Stefan Milojević bio vođa kriminalne grupe zajedno sa advokatom Goznalom Markezom koji je bio zadužen za pranje novca stečenih kriminalom. Grupa se bavila međunarodnom trgovinom narkotika koji je mahom stizao sa sjevera Afrike na Balearska ostrva.

Dio droge je ostajao na teritoriji Španije, a dio je transportovan u druge države Evropske unije. Onaj dio namijenjen za špansko tržište bi preuzmao niži nivo organizacije, sa nekom vrstom teritorijalnog delegata zaduženog za veleprodaju klanovima na raznim lokacijama. Sumnja se da je Milojevićeva grupa upravljala i maloprodajom, tako što je svoje ljude postavljala na vrata klubova da rade kao obezbjeđenje, a zapravo je sve bio paravan za rasturanje narkotika po španskim klubovima.

Markez i Milojević su čak kupili i tri hotela kako bi brzo oprali novac, a za istu namjenu su otvorili najmanje sedam firmi sa sjedištem na adresi Markezove advokatske kancelarije, a sumnja se da je dio poslova vodio i Stefanov brat, Luka Milojević. Takođe su bili vlasnici servisa za automobile, salona za prodaju luksuznih vozila, restorana.

Grupa je duže vrijeme bila pod prismotrom policije, posebno imajući u vidu da je Stefan Milojević bio osuđen 2020. godine, takođe kao vođa grupe koja se bavila trgovinom narkoticima. Nije otišao u zatvor jer mu je izdržavanje kazne od godinu i po dana odloženo, jer ranije bio osuđivan. Tada se saznalo da je Milojević bratanac trenera crveno-bijelih Vladana Milojevića i sin bivšeg fudbalera Gorana Milojevića.

Više od tri tone droge

Operacija pod nazivom "Manso Enroke Bal" započela je u septembru prošle godine kada je Civilna garda zaplijenila 200 kilograma hašiša koji se nalazio na brodu koji je iz luke Ibica plovio ka Palmi. Sledeći veliki udar na grupu zabilježen je 9. jula, kada je u luci Valensija zaplijenjeno 675 kilograma kokaina.

I ta droga je prethodno preuzeta sa drugog brodića na neodređenoj lokaciji u Sredozemnom moru, a potom prebačena na Ibicu, gdje je nekoliko dana čekala da bude poslata na špansko kopno i u različite evropske zemlje.

"Za unošenje droge u Španiju koristili su snažne gumene čamce koji su stizali iz zemalja sjeverne Afrike. Na određenoj tački u Sredozemnom moru su je prebacivali na drugi brod koji je dovozio do Ibice, gdje se skladištila pre transporta ka kopnu ili ostatku Balearskih ostrva", objasnio je portparol Civilne garde na Balearima, Pako Molina.

U avgustu je kriminalna grupa doživjela jedan od najvećih udaraca hapšenjem 15 osoba, među kojima su bili lider United Tribunsa, Stefan Milojević i inspektor Faustino Nogales. Obojica su poslata u pritvor nakon pojavljivanja pred dežurnim sudom, Nogales pod optužbom za saradnju sa bandom, a Milojević zbog uvoza i distribucije narkotika.

Tokom avgusta, septembra i oktobra, su vršeni pretresi i hapšenja na više lokacija. Policija je u ovoj akciji zaplijenila ukupno 1.543.300 evra, 687 kilograma kokaina, 2.500 kilograma hašiša, dva kilograma marihuane, četiri plantaže marihuane sa više od 1.500 biljaka, jedan kilogram metamfetamina, spid, heroin, LSD i ekstazi tablete.

(Nova/MONDO)