Zelenski otkrio da Rusija sprema novi masovni napad na Ukrajinu.

Izvor: Kremlin Press Service / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je otkrio na svom "X" nalogu da Ruska Federacija priprema novi masovni napad na Ukrajinu. On je održao niz sastanaka sa upravnicima regiona u Ukrajini i izdao je naređenje za pripremu dodatnih i neophodnih mjera zaštite.

"Naredio sam komandantu Ratnog vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine Anatoliju Krivonožku, ministru odbrane Mihailu Fedorovu i šefu Ukrenerga Vitaliju Zajčenku da tokom dana pripreme potrebne dodatne mjere zaštite, uzimajući u obzir informacije obavještajnih službi o pripremi masovnog napada Rusije", naveo je Zelenski.

I held a coordination call on the situation across the regions of our country. There was a report on the consequences of last night’s strike – the Russians launched missiles against our energy facilities. Our air defense systems responded. Even on the eve of the trilateral…pic.twitter.com/5TPrrntk2n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)February 16, 2026

Ova objava Zelenskog dolazi pred novu rundu mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine koja se održava u utorak 17. februara. Zelenski navodi da Rusija nastavlja da napada Ukrajinu bez obzira na novu rundu mirovnih pregovora.

"Rusi su koristili rakete protiv naših energetskih objekata. Protivvazdušna odbrana je funkcionisala. Čak i dan prije trilateralnog sastanka u Ženevi, ruska vojska nema druga naređenja osim da nastavi napade na Ukrajinu", dodao je Zelenski.

Da podsjetimo, Zelenski je primio nagradu "Evald fon Klajst" na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji kada je otkrio uslove za održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini. Ranije mu je američki predsjednik Donald Tramp tražio da raspiše izbore i referendum na godišnjicu rata (24. februara 2022.), ali je Zelenski odbio da to uradi.