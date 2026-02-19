Tomas Plamberger (39) suočava se sa optužbom za ubistvo iz nehata nakon što je njegova djevojka Kerstin Gurtner (33) preminula od hipotermije na Grosglokneru u Austriji 2024. godine.

Izvor: webcam.eu/facebook

Planinar koji je navodno ostavio svoju iscrpljenu djevojku da se smrzne na vrhu najviše austrijske planine rekao je na suđenju da mu je "ona rekla da ode". Tomas Plamberger (39) nalazi se na sudu pod optužbom za ubistvo iz nehata zbog smrti Kerstin Gurtner (33), piše britanski San.

Gurtner je preminula od hipotermije samo 50 metara ispod vrha Grosglokner, visokog 3.798 metara, tokom surove januarske noći 2024. godine. Tužioci tvrde da ju je Plamberger ostavio satima dok je bila iscrpljena, hipotermična i dezorijentisana i da nije na vreme pozvao pomoć.

Izvor: foto-webcam.eu

Prvog dana suđenja u Insbruku, u Austriji, u četvrtak, izjasnio se da nije kriv za krivično djelo izazivanja smrti iz nehata, krivično djelo za koje je zaprećena maksimalna kazna od tri godine zatvora.

Advokat Kurt Jelinek, koji zastupa Plambergera, tvrdi da je Kerstin viknula "Idi!" nakon što je proveo sat i po sa njom u ledenim uslovima. Ali tužioci ga terete da je napravio niz ključnih grešaka.

Tokom 11-mesečne istrage, analizirani su mobilni telefoni para, sportski satovi i fotografije sa njihovog uspona. Takođe je naručen i nezavisni stručni izveštaj stručnjaka za planinarenje.

Plamberger, opisan kao veoma iskusan u planinarenju na velikim nadmorskim visinama, navodno je krenuo dva sata kasnije nego što je trebalo, uprkos teškim zimskim uslovima, i nije ponio dovoljno opreme za hitne slučajeve.

Izvor: foto-webcam.eu

Tužioci tvrde da je znao da Kerstin "nikada nije učestvovala u alpskoj turi ove dužine, težine i visine", ali je ipak nastavio uspon. Tokom uspona, borili su se sa olujnim vjetrovima i ekstremnom hladnoćom. Istražitelji vjeruju da je trebalo da se vrati ranije dok je povlačenje još bilo moguće.

U dramatičnom preokretu uoči suđenja, Kerstinina majka je javno podržala Plambergera, nazivajući slučaj "lovom na vještice". Ona bi trebalo da svedoči na sudu.

"Ljuti me što se Kerstin prikazuje kao naivna djevojčica koju su odvukli na planinu. I mislim da je nepravedno kako se postupa sa Kerstininim dečkom. Protiv njega se vodi lov na vještice u medijima i na internetu", rekla je uoči suđenja.

U svojoj uvodnoj riječi, Plambergerov advokat je rekao da je došlo do "nesporazuma" između njegovog klijenta i spasilačkog helikoptera, što je dovelo do Kerstinine smrti. Pola sata posle ponoći, Plamberger je pozvao planinsku policiju. Nije jasno šta je tačno rečeno, ali odbrana tvrdi da je tražio pomoć i negira da je policiji rekao da je sve u redu. Policija tvrdi da je potom isključio zvuk mobilnog telefona i ignorisao dalje pozive.

Izvor: foto-webcam.eu

Oko 2 sata ujutru, kada su bili samo oko 40 metara od vrha, tužioci tvrde da ju je ostavio samu u ledenoj tami bez termalnog ćebeta ili zaštitne opreme. Snimci sa veb kamere navodno pokazuju kako je u 2.30 sati nastavio sam niz drugu stranu planine. Uzbuna za spasavanje izdata je tek u 3:30 ujutru. Do tada, jaki vjetrovi su onemogućili helikopteru da leti.

Spasioci su pronašli Kerstinino tijelo na padini planine u 10 časova. Očekuje se da će na suđenju biti saslušano 15 svjedoka, uključujući rođake Kerstinove i Plambergera, kao i članove gorske službe spašavanja, pilota helikoptera i sudskog patologa.

Plamberger je negirao optužbe i tvrdi da je otišao da potraži pomoć i da je to bila "tragična, fatalna nesreća". Očekuje se da će suđenje biti završeno kasnije u četvrtak.