Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je izazvao talas komentara nakon što su fotoreporteri sinoć u Bijeloj kući zabilježili vidljive modrice na njegovoj desnoj ruci, prekrivenoj debelim slojem šminke.

Izvor: MPI34 / Capital pictures / Profimedia

Snimak jasno pokazuje vene koje se ispupčuju ispod nanijetog pudera na šaci Donalda Trampa, a promjena boje kože izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Nezavisni novinar Aron Rupar na X platformi je primjetio da je promjena boje "najgora koju je ikada vidio", dok su se korisnici pitali koliko je rukovanja potrebno da bi se takve modrice pojavile.

Bijela kuća, međutim, ostaje pri svom prethodnom objašnjenju. Portparolka Karolina Livit je rekla da se predsednik svakodnevno sastaje i rukuje sa više Amerikanaca nego bilo koji od njegovih prethodnika u istoriji i da su tragovi na njegovoj ruci rezultat intenzivnog angažovanja u javnosti.

Why isn’t the press asking him and his handlers about this every single day?https://t.co/hr4OuIbwNP — Jo (@JoJoFromJerz)February 18, 2026

Ovo nije prvi put da su primjećeni slični tragovi. Tokom prošle nedelje, Tramp je nekoliko puta viđen sa vidljivim slojem šminke na ruci, a svi su primjetili da je djelovao veoma umorno tokom govora člana svog kabineta Lija Zeldina. Tramp (79), koji je najstarija osoba koja je preuzela predsedničku funkciju, ranije je bio predmet spekulacija o svom zdravlju, ali njegov tim insistira da je predsjednik dobrog zdravlja i potpuno posvećen obavljanju svojih dužnosti.

Uprkos zvaničnim demantijima, fotografije su ponovo otvorile prostor za spekulacije...