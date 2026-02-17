Džesi Džekson preminuo u 84. godini.

Izvor: Profimedia/Byron Purvis/AdMedia / SplashNews.com / Splash

Vođa pokreta za građanska prava Džesi Džekson preminuo je danas u 84. godini, prenosi britanski "Gardijan". Uzrok smrti nije poznat zasad, ali je on sam otkrio javnosti 2017. godine da boluje od Parkinsonove bolesti.

Završio je u bolnici u novembru 2025. godine. Njegova porodica je saopštila da je preminuo kod kuće u krugu familije i da će se pamtiti po borbi za pravdu i jednakost.

Ko je Džesi Džekson?

Džesi Džekson je rođen u Grinvilu, u Južnoj Karolini u Sjedinjenim Američkim Državama. Blisko je sarađivao sa Martinom Luterom Kingom i istakao se u borbi za građanska prava.

Bio je učesnik brojnih protesta. Bio je i u Memfisu 1968. kada je ubijen Martin Luter King.

Kandidovao se dva puta za predsjednika Sjedinjenih Država - 1984. i 1988. U prvoj kandidaturi je osvojio oko 18 odsto glasova na preliminarnim izborima, dok je četiri godine kasnije pobijedio u 11 saveznih država kao kandidat Demokratske stranke.

Bio je oženjen Žaklin Braun sa kojom je bio u braku od 1962. godine. Imao je petoro djece.