Specijalisti iz jedinice nastavljaju metodički da rastavljaju ruske odbrane na privremeno okupiranom poluostrvu, navela je ukrajinska vojna obavještajna agencija.

Izvor: Printscreen/Društvene mreže

Ukrajinska vojna obaveštajna agencija (HUR) objavila je video snimke koji prikazuju niz napada koje je prošle nedelje izvela elitna jedinica "Duhovi" protiv ruskih vojnih ciljeva u Krimu.

"Specijalisti iz jedinice nastavljaju metodički da rastavljaju ruske odbrane na privremeno okupiranom poluostrvu", napisao je HUR na društvenim mrežama.

Tokom prošle nedelje, jedinica je ciljala nekoliko vrednih komada ruske vojne opreme, uključujući raketni sistem "Pancir", radarsku stanicu dugog dometa 55Ž6U Nebo-U – vrednu oko 100 miliona dolara – i desantni čamac BK-16.

"Oprema koja vrijedi milione sada se pretvara u otpad zahvaljujući profesionalnom radu oficira vojne obavještajne službe Ukrajine", dodala je agencija, prenosi Kyiv Independent. Nismo nezavisno da potvrdimo ove tvrdnje.

Ukrajina redovno gađa vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i svojih okupiranih teritorija u pokušaju da umanji borbenu moć Moskve. Od kada je anektirala Krim 2014. godine.

Rusija je snažno militarizovala poluostrvo, koristeći ga kao bazu za redovne raketne i napade dronovima na Ukrajinu, operacije u Crnom moru i kopnene operacije u južnoj Ukrajini.