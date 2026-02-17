Pet osoba je izgubilo život u požaru u Manleuu kod Barselone, a četiri su lakše povrijeđene. Istraga o uzroku požara je u toku.

Izvor: JAVIER TORRES / AFP / Profimedia

Pet osoba je poginulo, a četiri su lakše povrijeđene u požaru koji je izbio u petospratnoj stambenoj zgradi u Manleuu kod Barselone, prenosi Blic, pisanje Tanjuga.

Vjeruje se da su sve žrtve bile mlade osobe, a moguće je da su neki bili i maloljetnici.

Požar je prijavljen sinoć u 21.10, a izbio je u ostavi na krovu zgrade u Ulici Montseni. Vatrogasci su poslali 13 ekipa na lice mjesta, a vatra je ugašena u 21.41. Uzrok požara za sada nije poznat.

Prema navodima, najmanje četiri žrtve su se nalazile u prostoru gdje je požar izbio i nisu uspjele da pobjegnu iz razloga koji se još utvrđuju. Proces identifikacije tijela biće završen danas. Istražna jedinica Katalonske policije pokrenula je istragu o uzroku požara. Sve povrijeđene osobe zadobile su lakše povrede i nisu hospitalizovane.

Trodnevna žalost

Predsjednik katalonske vlade Salvador Illa izrazio je saučešće porodicama nastradalih i poželio brz oporavak povrijeđenima, dok je gradonačelnik Manleua Arnau Rovira proglasio trodnevnu žalost.

Zastave će biti spuštene na pola koplja, a minut ćutanja zakazan je za utorak u 19 sati ispred Gradske kuće. Prema podacima Civilne zaštite, tri porodice su privremeno smještene u hotel u Manleuu, dok su se ostali stanari vratili u svoje domove.