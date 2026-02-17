Rano jutros, oko 5 časova, izbio je požar u zgradi u Ulica Milića Terzića, na Zlatiboru. Vatra je zahvatila spa centar u prizemlju, a stanari su evakuisani, neki preko balkona, dok povrijeđenih srećom nije bilo.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Zbog gustog dima koji se velikom brzinom proširio kroz zgradu, odmah je započeta evakuacija stanara, prenosi Instagram stranicas "192_rs".

Pojedini su, uslijed jake zadimljenosti hodnika, bili primorani da napuste stanove preko balkona. Srećom, u incidentu nije bilo povrijeđenih.