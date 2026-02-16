Iranska Revolucionarna garda započela je danas veliku pomorsku vježbu u Ormuskom moreuzu, strateški važnom plovnom putu za globalnu trgovinu naftom, dan uoči pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država o nuklearnom programu u Ženevi.

Izvor: YouTube/screenshot/roywalker

Iranska revolucionarna garda održava danas vježbu u Ormuskom moreuzu, javila je iranska novinska agencija Tasnim. Agencija navodi da vježba pod nazivom "Pametna kontrola Ormuskog moreuza" ima za cilj testiranje spremnosti operativnih snaga u suočavanju sa "mogućim bezbednosnim i vojnim prijetnjama".

Iran’s Revolutionary Guards have begun a major naval drill in the Strait of Hormuz, overseen by Mohammad Pakpour, with state TV saying the exercise is designed to rehearse control measures and responses to potential military threats in the strategic waterway.pic.twitter.com/pQhLaiDkjs — Be political (@be_political123)February 16, 2026

Vježbe se održavaju dan prije pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Dražava o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, prenio je Rojters.