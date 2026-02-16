U italijanskom gradu Bergamo dogodio se dramatičan pokušaj otmice jednoipogodišnje djevojčice u supermarketu, kada je nepoznati muškarac zgrabio dijete i pokušao da ga odvuče od roditelja.

Izvor: X/BGatesIsaPyscho/Printscreen

Italijanska policija objavila je šokantan snimak iz supermarketa u Bergamu gdje je stranac pokušao da otme jednoipogodišnje dijete. Toliko je snažno povukao djevojčicu, koja je hodala pored majke, da joj je slomio nogu.

Sve se dogodilo u subotu popodne. Ono što je trebalo da bude samo obična porodična kupovina pretvorilo se u noćnu moru za dvoje roditelja.

Na izlazu iz supermarketa, majka je držala svoju djevojčicu za ruku. Kada se približila vratima, nepoznati muškarac joj je prepriječio put i zgrabio dijete za nogu.

Yesterday in Bergamo, Italy



Romania Migrant attempts to kidnap a Toddler at the entrance to a supermarket‼️‼️



Insane.pic.twitter.com/Fs8pAztkiZ — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho)February 16, 2026

Nije poznavao porodicu

Pokušao je da je odvuče, ali su se majka i otac borili svim snagama da se odupru otmičaru i spasu djevojčicu, prenosi Bild izvještaje iz italijanskih medija.

Majka je u jednom trenutku pala, nakon čega je reagovao otac, koji je gurnuo kolica. Udario je počinioca, za koga se sumnja da ima između 37 i 47 godina. On je potom pao na zemlju.

Savladali su ga čuvari i drugi kupci koji su bili svjedoci pokušaja otmice. Djevojčica je završila u bolnici sa prelomom butne kosti, a muškarac koji je pokušao da je otme je uhapšen. Navodi se da je osumnjičeni Rumun koji nije poznavao porodicu djeteta i nije imao krivični dosije.