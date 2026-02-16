Dvije godine nakon smrti ruskog opozicionog lidera Aleksej Navaljni u zatvoru, pojavile su se nove tvrdnje da je otrovan snažnim neurotoksinom epibatidinom, dok Moskva odbacuje optužbe i negira umiješanost u njegovu smrt.

Izvor: ALEXANDER NEMENOV / AFP / Profimedia

Aleksej Navaljni, jedan od najžešćih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina, preminuo je prije dvije godine u sibirskom zatvoru. Tokom vikenda pojavile su se tvrdnje da je ruski opozicioni lider ubijen otrovom razvijenim iz toksina otrovne žabe, a navodno iza svega stoji tajna ruska laboratorija.

Navaljni je umro u 47. godini, nakon što je optužio predsjednika za korupciju. Ruske vlasti i dalje snažno negiraju bilo kakvu umiješanost u njegovu smrt i nazivaju te optužbe "zapadnom propagandnom obmanom".

Velika Britanija i njeni saveznici tvrde da je Rusija odgovorna za smrt Putinovog neprijatelja, nakon analize uzoraka materijala pronađenih na njegovom tijelu.

Izvor: ALEXANDER NEMENOV / AFP / Profimedia

Naučnici su identifikovali epibatidin, snažan neurotoksin koji se nalazi u južnoameričkim žabama, u uzorcima povezanim sa Navaljnim. Sada je pažnja usmjerena na tajnu rusku laboratoriju GosNIIOHT, koja je navodno više od decenije radila na dobijanju tog otrova, navodi Metrou.

Prema poslednjim informacijama, otrov koji je navodno ubio Navaljnog mogao bi poticati iz iste laboratorije kao i otrov Novičok. Državni istraživački institut za organsku hemiju i tehnologiju, poznat kao GosNIIOHT, naširoko se opisuje kao tvorac tog otrova.

Još 2013. godine, zaposleni u GosNIIOHT-u objavili su naučni rad u kojem je opisana "pripremna metoda za dobijanje analgetika epibatidina". Dvije godine kasnije, toksikolozi su objavili detalje o 2hromatografskom određivanju mikrokoličina epibatidina i njegovog biomarkera u krvnoj plazmi".

Bivši hemičar u GosNIIOHT-u, koji je razotkrio tajni program Novičok, rekao je da bi ruski stručnjaci bili u potpunosti sposobni da proizvedu otrov žabe.

"Tamo su sintetizovali veoma složena jedinjenja, a ovaj otrov - pogledao sam formulu - nije komplikovan. Može se lako sintetizovati. Mislim da može ući u tijelo na različite načine: kroz hranu, vodu, kroz kožu", rekao je 90-godišnji Vil Mirzajanov, koji živi u egzilu.

Britanski toksikologinja Džil Džonson opisala je upotrebu epibatidina kao neverovatno redak način trovanja osobe. "200 puta je jači od morfijuma... Uz pravu dozu, može izazvati trzanje mišića, paralizu, grčeve, usporavanje rada srca, respiratornu insuficijenciju i, na kraju, smrt", opisala je.

Julija Navaljna, Navaljnijeva udovica, rekla je: "Naučnici iz pet evropskih zemalja utvrdili su: moj muž Aleksej Navaljni je otrovan epibatidinom, jednim od najsmrtonosnijih otrova. Bila sam sigurna da je moj muž otrovan od prvog dana, ali sada postoje dokazi: Putin je ubio Alekseja hemijskim oružjem."

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarisala je navode, rekavši: "Kada rezultati ispitivanja budu dostupni i formule supstanci budu objavljene, mi ćemo komentarisati u skladu sa tim." Do tada, istakla je, sve takve tvrdnje su samo propaganda usmerena na odvraćanje pažnje od gorućih problema Zapada.