Ruski regulator Roskomnadzor uklonio je domene Youtube i WhatsApp sa svojih DNS servera, otežavajući pristup popularnim platformama korisnicima u zemlji.

Izvor: Profimedia

Jutjub je nestao sa ruskog interneta. Regulatorno tijelo Roskomnadzor uklonilo je domen "youtube.com" sa svojih DNS servera. Prilikom pristupa video platformi iz Rusije, ruteri ne mogu da usklade adresu veb stranice sa IP adresom korisnika i šalju poruku o grešci.

Whatsapp domen je takođe nestao sa DNS servera Roskomnadzora. Ovo se poklapa sa tekućom kampanjom ruskih vlasti protiv aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Stručnjaci vjeruju da Roskomnadzor sve više cilja servise koji su van njegove direktne kontrole.

Da pojasnimo: DNS serveri (Domain Name System) funkcionišu kao telefonski imenik na internetu, dok su IP adrese numeričke oznake koje omogućavaju dostupnost i identifikaciju računara, pametnih telefona i rutera.

Ako je komunikacija između DNS servera i IP adrese blokirana, VPN (Virtual Private Network) može pomoći jer uspostavlja šifrovanu vezu između uređaja i servera. Ovo vam omogućava da zaobiđete geoblokade i anonimno pretraživanje.

Dojče vele je razgovarao sa stručnjacima i korisnicima interneta o načinima zaobilaženja ruskih blokada i anonimno je anketirao 9.000 korisnika o njihovim problemima sa Jutjubom u Rusiji.

Njih 46 odsto je izjavilo da koristi video platformu putem VPN-a, 24 odsto je prijavilo stalne probleme sa povezivanjem uprkos korišćenju VPN-a, dodatnih 27 odsto je reklo da ne živi u Rusiji, dok je tri odsto reklo da ne koristi VPN i da je imalo problema.

Promjene u pristupu sajtovima

Majkl Klimarev, stručnjak za internet cenzuru, izjavio je na Telegram kanalu "zatelecom" da bi DNS serveri Roskomnadzora zapravo trebalo da se zovu NDNS, ili "Nacionalni sistem domenskih imena". On ga opisuje kao softversko-hardverski sistem uveden u Rusiji zajedno sa zakonom o "suverenom ruskom internetu".

"U suštini, riječ je o alternativnom ‘internet imeniku’ koji ruski telekomunikacioni operateri moraju da koriste", ističe Klimarev. Prema zakonu, ruskim provajderima nije dozvoljeno da koriste međunarodne direktorijume, već samo NDNS, koji omogućava centralizovanu kontrolu pristupa veb-sajtovima.

Prema Telegram kanalu "na_svjazi", nedavno je iz NDNS-a uklonjeno 13 domena, među kojima su i domeni DW, BBC, Radio Slobodna Evropa/Radio Liberti, Fejsbuka i Instagrama. Do sada je Roskomnadzor prvenstveno koristio DPI (Deep Packet Inspection) tehnologiju za ograničavanje pristupa, što mu je omogućavalo da analizira i filtrira internet saobraćaj.

DPI takođe može smanjiti brzinu prenosa podataka, što za korisnike u Rusiji znači sporo ili potpuno nemoguće učitavanje video sadržaja na Jutjubu. Iako je servis tehnički bio dostupan, funkcionisao je sa poteškoćama i povremeno.

Nezavisni stručnjak za telekomunikacije Aleksej Učakin rekao je za ruski poslovni portal RBC da kapacitet Roskomnadzora da uspori prenos podataka može biti ograničen. Zato su, prema njegovim riječima, vlasti pribjegle strožim blokadama kako bi oslobodile resurse za blokiranje Telegrama.

Šta kažu korisnici Jutjuba?

U komentarima na DV-ovom kanalu na Jutjubu, korisnici prijavljuju pad kvaliteta pristupa. "Čak i sa VPN-om, usporavanje i nestabilnost su primjetni", napisao je jedan korisnik. Drugi ističe da je "Jutjub teže gledati", ali smatra da problem nije u samoj platformi, već u VPN-u, pošto koristi besplatne verzije. Treći kaže da nikada ne isključuje VPN na svom laptopu "jer bez njega više ništa ne radi".

Istovremeno, mnogi se žale da ni VPN servisi nisu pouzdani. Komentari sugerišu da bi uzrok mogla biti ograničenja koja nameću VPN provajderi ili blokatori oglasa.

Šta se dešava sa internetom u Rusiji?

Stručnjaci smatraju da je blokiranjeovih mreža povezano sa trenutnim pritiskom na Telegram. Roskomnadzor je zvanično potvrdio ograničenja usluga za ovu platformu, obrazlažući ih "kršenjem ruskog zakona" i "prijetnjom po bezbjednost građana".

Sud u Moskvi tereti Telegram za neuklanjanje zabranjenog sadržaja i neispunjavanje "obaveza operatera društvenih mreže". Kompanija je već kažnjena sa skoro 11 miliona rubalja (oko 120.000 eura).

Stručnjaci upozoravaju da bi ovakav razvoj događaja mogao dovesti do formiranja posebnog ruskog internet segmenta, koji će biti sve manje usklađen sa globalnom mrežom. U tom slučaju, internet u Ruskoj Federaciji bi se postepeno mogao udaljiti od ostatka svijeta.