Traže hitne mjere zbog rasta troškova i kašnjenja subvencija

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Hiljade poljoprivrednika iz svih krajeva Grčke okupile su se u centru Atine ispred zgrade parlamenta, protestujući zbog rastućih troškova proizvodnje, niskih otkupnih cijena i kašnjenja isplate subvencija.

Oko 40 traktora i približno 2.500 demonstranata okupilo se na Trgu Sintagma, uključujući poljoprivrednike, stočare i pčelare. Protestima su se pridružili i predstavnici sindikata javnog sektora ADEDY, studentskih udruženja i čelnici poljoprivrednih zadruga.

Zemljoradnici već mjesecima upozoravaju da visoki troškovi goriva, struje i repromaterijala, kao i niske cijene njihovih proizvoda, ugrožavaju opstanak proizvodnje. Poseban problem predstavlja kašnjenje subvencija koje odobrava Evropska unija, a koje je, prema navodima vlasti, posljedica provjera zbog otkrivenih zloupotreba u zahtjevima za podsticaje.

Demonstranti tvrde da se time kolektivno kažnjavaju svi farmeri, te da pošteni proizvođači trpe posljedice i suočavaju se sa dugovima i nedostatkom sredstava za novu sezonu.

Prije napuštanja Trga Sintagma, Rizos Marudas, predsjednik Ujedinjene federacije poljoprivrednih udruženja Larise, poručio je da vlada ima fiskalni prostor, ali ne i političku volju da riješi njihove probleme, te najavio nastavak protesta dok zahtjevi ne budu ispunjeni.

Prethodnih sedmica traktori su blokirali autoputeve i granične prelaze, izazivajući saobraćajne zastoje. Premijer Kirijakos Micotakis sastao se sa predstavnicima poljoprivrednika i ponudio određene ustupke, uključujući mjere vezane za gorivo i električnu energiju, ali demonstranti tvrde da to nije dovoljno.

Dodatni razlog nezadovoljstva je trgovinski sporazum Evropske unije sa zemljama Merkosura, jer poljoprivrednici strahuju od jeftinijeg uvoza i postepenog ukidanja carina, što bi dodatno ugrozilo domaću proizvodnju.