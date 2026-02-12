Devetnaestogodišnja Ukrajinka osuđena je na 15 godina zatvora zbog špijunaže za ruski FSB, nakon što je slala podatke o kretanju ukrajinskih trupa u Pokrovsku.

Devetnaestogodišnja Hristina Garkavenko, ćerka sveštenika iz Pokrovska na istoku Ukrajine, osuđena je na 15 godina zatvora zbog veleizdaje nakon što je špijunirala za rusku Federalnu službu bezbijednosti (FSB), piše CNN.

U julu 2024. godine došla je u očevu crkvu, postavila mobilni telefon na prozor i usmjerila ga ka putu kojim su se kretale ukrajinske trupe, a snimke je slala direktno ruskoj obavještajnoj službi. Tokom godinu dana dopisivala se sa agentom FSB-a i prosleđivala mu informacije o lokacijama ukrajinske vojske i opreme u strateški važnom Pokrovsku.

U retkom telefonskom intervjuu iz zatvora izjavila je da je pristala da pomogne jer je želela da razgovara sa tom osobom, dok tužioci tvrde da je njihov odnos bio više od prijateljskog. Iako je dobijala novac, kaže da to nije bio njen glavni motiv.

Prema podacima Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), od početka ruske invazije u februaru 2022. pokrenuto je više od 3.800 istraga za veleizdaju, a više od 1.200 ljudi je već osuđeno, najčešće na kazne od 12 do 13 godina zatvora, dok su neki dobili i doživotne kazne.

Tužioci navode da je najčešći oblik izdaje prosleđivanje informacija ruskoj obavještajnoj službi. SBU upozorava da Rusija često vrbuje ljude putem Telegrama, nudeći "lak novac", a zatim im postepeno dodjeljuje ozbiljnije zadatke, uz ucjene ako pokušaju da odustanu.

Garkavenko je priznala krivicu i izrazila kajanje, navodeći da želi da bude razmenjena i ode u Rusiju, gde ima rodbinu. Ukrajinski zvaničnici upozoravaju da ruske službe svoje agente tretiraju kao "potrošnu robu". "Svjesno sam izabrala da pomognem Rusiji i sada žalim. Povrijedila sam svoje voljene i uništila sopstveni život", rekla je.

CNN navodi i slučaj Irine Landuge, osuđene na doživotni zatvor jer je sinu u ruskoj vojsci slala koordinate ukrajinskih položaja, nakon čega su uslijedila granatiranja i pogibije.