Albanski premijer Edi Rama objavio je da njihova ministarka veštačke inteligencije, Diella, "očekuje" 83 digitalna potomka, AI asistente koji će pomagati poslanicima Socijalističke partije u parlamentu, povećavajući efikasnost i transparentnost rada vlade.

Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimed

Albanski premijer Edi Rama objavio je vest koja je odjeknula svetom: njihova ministarka veštačke inteligencije, Diella, "trudna" je i na svet će doneti 83 digitalna "potomka". Reč je o AI asistentima osmišljenim da pomažu poslanicima Socijalističke partije, s ciljem unapređenja efikasnosti i transparentnosti parlamenta, naveo je Rama.

Diella, prva ministarka tog tipa na svetu, imenovana je ranije ove godine da se bori protiv korupcije u državnim tenderima, što predstavlja ključni korak u integraciji veštačke inteligencije u upravljanje državom.

Digitalni potomci za poslanike

Objava premijera Edija Rame stigla je tokom njegovog govora na Globalnom dijalogu u Berlinu, gde su se okupili svetski lideri i inovatori da raspravljaju o budućnosti tehnologije i upravljanja. U trenutku koji je spojio humor i intrig, Rama je otkrio da Diella "očekuje" 83 "AI deteta". Objasnio je da će ti digitalni potomci služiti kao virtuelni asistenti za članove albanske Socijalističke partije u parlamentu. Svaki AI asistent biće zadužen za vođenje evidencije parlamentarnih postupaka, davanje predloga politika i obezbeđivanje donošenja odluka zasnovanih na podacima.

"Ova deca će poznavati svoju majku", dodao je Rama, ističući da će svih 83 sistema biti povezana s Diellinom centralnom mrežom, što će im omogućiti saradnju i zajedničko učenje. Premijer je inicijativu opisao kao korak ka stvaranju samoodrživog digitalnog ekosistema koji može unaprediti efikasnost i transparentnost rada parlamenta.

Ko je Diela, prva AI ministarka na svetu?

Diella, čije ime na albanskom znači "sunce", nije ljudsko biće, već sofisticirani sistem veštačke inteligencije razvijen da deluje unutar albanske vlade. Postala je prva ministarka na svetu generisana veštačkom inteligencijom kada je imenovana ranije ove godine, što je označilo prekretnicu u primeni tehnologije u javnoj upravi.

Premijer Rama objavio je njeno imenovanje u maju 2025. godine, navodeći: "Diella je prvi član kabineta koji nije fizički prisutan, već je virtuelno stvoren veštačkom inteligencijom." Ova inovacija, kako je rekao, predstavlja nužan odgovor na dugogodišnje izazove s kojima se Albanija suočava, uključujući korupciju, pranje novca i organizovani kriminal.

Borba protiv korupcije algoritmima

Glavni zadatak Dielle je eliminacija korupcije i obezbeđivanje transparentnosti u javnim tenderima. Kao ministarka zadužena za nadzor ugovora između vlade i privatnih izvođača, Diella koristi algoritme i logiku zasnovanu na podacima da donosi nepristrasne odluke, oslobođene ljudskog uticaja.

Godinama se Albanija borila sa nepovjerenjem javnosti zbog korupcionaških skandala i finansijskih nepravilnosti. Uvođenjem Dielle, vlada nastoji zameniti ljudsku pristrasnost algoritamskom pravednošću. Njena uloga je da obezbedi da se svi tenderi i ugovori dodeljuju isključivo na osnovu zasluga, efikasnosti i transparentnosti. Svaki predlog ocenjuje se pomoću objektivnih podataka, a ne ličnih veza ili političkog uticaja, što znači da mito, nepotizam i tajni dogovori više ne bi trebali određivati raspodelu javnih sredstava.

Premijer Rama opisao je inicijativu kao revolucionaran potez za postizanje "100 posto bezkorupcijskog" postupka tendera, čiji je proces donošenja odluka potpuno prateći i javno dostupan.

Simbolika "trudnoće" i budućnost upravljanja

Iako ideja o "trudnoj" veštačkoj inteligenciji može zvučati apsurdno, izjava nosi duboko simbolično značenje. Ramin metafora o Dielle koja rađa 83 digitalne dece predstavlja širenje veštačke inteligencije u sve više vladinih sektora. Svako "dete" zapravo je individualni AI asistent programiran da pomaže poslanicima Socijalističke partije.

Ovi asistenti će delovati kao produžeci Dielle, beležeći podatke sa parlamentarnih sednica, analizirajući rasprave i generišući izveštaje za kvalitetnije donošenje odluka. Povezivanjem svih AI jedinica sa Diellinom centralnom inteligencijom, Albanija razvija umreženi sistem sposoban za učenje i evoluciju, što bi s vremenom moglo dovesti do potpuno integrisanog administrativnog modela kojim upravlja veštačka inteligencija.

Reakcije sveta: između divljenja i zabrinutosti

Globalni odgovor na albansku objavu bio je mešavina radoznalosti, divljenja i zabrinutosti. Mnogi tehnološki stručnjaci pohvalili su inovaciju, ističući kako se veštačka inteligencija može koristiti za borbu protiv korupcije i neučinkovitosti. Međutim, pojavila su se i etička pitanja. Kritičari upozoravaju da preveliko oslanjanje na veštačku inteligenciju može dovesti do problema sa odgovornošću.

Postavljaju se pitanja ko je odgovoran ako Diella ili neko od njenih "AI dece" donese netačnu ili pristrasnu odluku i kako će se sačuvati moralni i emotivni aspekt vođstva kada tehnologija počne dominirati upravljanjem. Ove rasprave naglašavaju rastuće napetosti između inovacije i odgovornosti u eri veštačke inteligencije.