Riječ je o osamnaestogodišnjem muškarcu koji se identifikovao kao trans osoba.

Izvor: društvene mreže

Deset osoba, uključujući i ubicu, pronađeno je mrtvo posle pucnjave u gradu u sjeveroistočnoj kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija, saopštila je kanadska policija.

Oko 25 ljudi je povrijeđeno. Šest osoba je pronađeno mrtvo u srednjoj školi u Tambler Ridžu, a još dvije osobe su pronađene mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana sa incidentom, saopštila je policija.

Napadač, Džesi van Rutselar, takođe je pronađen mrtav od posledica rane koju je sam sebi nanio, saopštila je policija, dodajući da ne vjeruju da postoje drugi osumnjičeni ili dalja prijetnja javnosti.

U javnom upozorenju poslatom stanovnicima na njihove mobilne telefone, napadač je opisan kao „žena smeđe kose u haljini“.









Desničarski mediji u Kanadi su odmah objavili da je riječ o osamnaestogodišnjem muškarcu koji se identifikovao kao trans osoba.

Policija je kasnije saopštila da je riječ o ženi i pojasnila zašto je osumnjičenu identifikovala kao ženu. Kažu da su se rukovodili načinom na koji se ona predstavlja u javnosti.

Na pitanje zašto osumnjičena nije identifikovana kao transrodna osoba, policijski službenik Mekdonald je izjavio da je policija identifikovala osobu „onako kako je ona izabrala da se predstavi u javnosti i na društvenim mrežama“.

Izvor: screenshot/CBCNews

Makdonald je potom pružio više detalja. „Mogu da potvrdim da je Džesi rođen kao biološki muškarac. Prije otprilike šest godina, počeo je da se pretvara u ženu i od tada se društveno i javno predstavlja kao takav“, rekao je.

Takođe je potvrđeno da su dvije osobe pronađene mrtve u kući povezane sa osumnjičenim. Prema zvaničnim informacijama koje je pružio Makdonald, to su majka i polubrat transrodnog osamnaestogodišnjaka koji je počinio masakr.

Policijski zvaničnik Mekdonald je takođe potvrdio da je policija zabilježila prethodne intervencije u porodičnoj kući osumnjičene, od kojih su neke bile povezane sa problemima mentalnog zdravlja, i da su joj prethodno oduzeli oružje, koje joj je u međuvremenu vraćeno.

