Direktorka škole Sasipat Sinsamosorn podlegla je povredama nakon što je naoružani tinejdžer juče otvorio vatru u školi u kojoj je radila, u okrugu Hat Jaj na jugu Tajlanda, saopštila je pokrajinska administracija.

Napadač star 17 godina, upotrebio je vatreno oružje koje je ukrao od policajca da bi pucao na Sasipat Sinsamosorn u školi Patongpratankirivat u provinciji Songkla, prenio je Rojters.

Još jedna učenica je takođe pogođena, ali njeno zdravstveno stanje još nije poznato. Direktorka je prebačena na odjeljenje intenzivne njege radi operacije, ali je preminula oko jutros oko dva sata zbog teških povreda unutrašnjih organa i velikog gubitka krvi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje, prenosi B92 pisanje Tanjuga.

Zvaničnici su dodali da osumnjičeni ima sestru u školi, istoriju zloupotrebe supstanci i da je bio otpušten iz psihijatrijske bolnice u decembru.

Kako je juče saopšteno, naoružani muškarac je pucao u školi i držao učenike i učiteljicu kao taoce. Policija je kasnije privela napadača, a svi taoci su oslobođeni. U incidentu su povrijeđene najmanje tri osobe, naveo je drugi policijski zvaničnik.