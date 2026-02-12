Kongresmeni poništili Trampove carine Kanadi, uz skoro sve demokrate za rezoluciju glasalo šest republikanaca

Izvor: Doug Mills/Pool the New York Times

Predstavnički dom američkog Kongresa sinoć je izglasao poništavanje carina koje je predsjednik Donald Tramp uveo Kanadi, nakon što je šest republikanaca stalo na stranu skoro svih demokratskih kongresmena u rušenju jednog od stubova trgovinske agende šefa Bijele kuće.

Mjere za ukidanje carina Kanadi koje su predložile demokrate usvojene su sa 219 glasova za i 211 protiv.

CBS njuz navodi da je usvajanje ove rezolucije ipak uglavnom simbolično, jer bi Tramp mogao da je uloži veto na nju ukoliko je odobri i Senat, pošto u Predstavničkom domu nije usvojena sa većinom otpornom na veto.

Gornji dom Kongresa SAD je prošle godine dva puta glasao za to da spriječi Trampa da uvede carine Kanadi, a četiri republikanca su se tada pridružila demokratama u odobrenju mjera.

Usvajanje rezolucije uslijedilo je nakon što su republikanski kongresmeni Kevin Kili iz Kalifornije, Tomas Masi iz Kentakija i Don Bejkon iz Nebraske glasali zajedno sa demokratama u utorak za odbijanje proceduralnog glasanja koje bi spriječilo zakonodavce da ponište predsjednikove sveobuhvatne carine do jula.

Republikanski kongresmeni Den Njuhaus iz Vašingtona, Brajan Ficpatrik iz Pensilvanije, Džef Herd iz Kolorada, kao i Kili, Masi i Bejkon razišli su se sa predsjednikom u srijedu na glasanju po pitanju koje bi moglo da ima političke posledice na izborima u novembru.

Američka televizija navodi da ankete pokazaju da Amerikanci uglavnom ne odobravaju Trampove sveobuhvatne carine.

Majk Džonson, republikanac iz Lujzijane i predsjedavfajući Predstavničkog doma, nakon glasanje je novinarima kazao da je "ovo život sa malom većinom", misleći na malu razliku između broja kongresmena njegove stranke i Demokratske partije.

Poslanik Džared Golden iz Mejna bio je jedini demokrata koji se protivio mjeri.

Nekoliko trenutaka prije završetka glasanja, Tramp je pozvao republikance da mu se protive po pitanju carina, upozoravajući da će svaki kongresmen koji glasa protiv njegove carinske politike "ozbiljno trpjeti posledice kada dođu izbori, a to uključuje i unutarstranačke izbore!“

"CARINE su nam omogućile ekonomsku i nacionalnu bezbijednost i nijedan republikanac ne bi trebalo da bude odgovoran za uništavanje ove privilegije", napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Trampovo upozorenje je u suprotnosti sa komentarima koje je Džonson dao novinarima nekoliko minuta pre glasanja.

Na pitanje da li bi se Tramp ljutio na republikance koji glasaju protiv carina, Džonson je kazao da se upravo vratio sa događaja u Beloj kući i da Tramp "nije ljut".

"On razumije šta se dešava. To neće uticati niti promijeniti njegovu politiku. On može da stavi veto na te stvari ako dođu do njega - rekao je Džonson.

(Kurir.rs/CBS News/Preveo i priredio: N. V.)