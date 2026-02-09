Filmski pokušaj pljačke izveden je danas nasred auto-puta u Italiji.

Izvor: X/visegrad24/Printscreen

Filmski pokušaj pljačke izveden je danas nasred auto-puta u Italiji, piše "San". Nevjerovatna scena se dogodila na državnom putu 613, auto-putu koji spaja gradove Leće i Brindizi, izbio je i vatreni okršaj pljačkaša sa italijanskom policijom, ali novac iz vozila za transport novca nisu uspjeli da ukradu.

Sve se dogodilo kao na filmu ili video-igrici. Sumnja se da ima više osumnjičenih, najmanje njih osmorica.

Pogledajte fotografije pokušaja pljačke na auto-putu u Italiji

Napadači su preprečili put blindiranom vozilu nasred auto-puta. Imali su bijele kombinezone i crne fantomke na licima, koristili su duge cijevi.

Na početku snimka vidi se i eksplozija. Imali su lažna rotaciona svijetla na svojim automobila kako bi sustigli vozilo za transport novca i obmanuli ljude koji su bili unutra.

A heavily armed gang blew up an armored cash van during a daylight heist attempt, thwarted by police in southern Italy.



At least eight heavily armed robbers, some impersonating police with flashing lights, blocked the road by setting vehicles on fire. They used explosives to…pic.twitter.com/7qmIyUwwgr — Visegrád 24 (@visegrad24)February 9, 2026

Saobraćaj je u tim trenucima bio u potpunosti paralisan. Izbio je i vatreni okršaj sa Karabinjerima zbog čega su napadači pobjegli.

Nisu uspjeli da probiju zaštitu oklopnog vozila. Novac je ostao unutra, a uhapšena su dvojica osumnjičenih zasad.

Zbog uviđaja je bio zatvoren skoro cijeli auto-put. Uviđaj je trajao satima kako bi se prikupili svi dokazi za otkrivanje identiteta ove kriminalne grupe i hapšenje istih.