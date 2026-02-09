Filmski pokušaj pljačke izveden je danas nasred auto-puta u Italiji.
Filmski pokušaj pljačke izveden je danas nasred auto-puta u Italiji, piše "San". Nevjerovatna scena se dogodila na državnom putu 613, auto-putu koji spaja gradove Leće i Brindizi, izbio je i vatreni okršaj pljačkaša sa italijanskom policijom, ali novac iz vozila za transport novca nisu uspjeli da ukradu.
Sve se dogodilo kao na filmu ili video-igrici. Sumnja se da ima više osumnjičenih, najmanje njih osmorica.
Napadači su preprečili put blindiranom vozilu nasred auto-puta. Imali su bijele kombinezone i crne fantomke na licima, koristili su duge cijevi.
Na početku snimka vidi se i eksplozija. Imali su lažna rotaciona svijetla na svojim automobila kako bi sustigli vozilo za transport novca i obmanuli ljude koji su bili unutra.
Saobraćaj je u tim trenucima bio u potpunosti paralisan. Izbio je i vatreni okršaj sa Karabinjerima zbog čega su napadači pobjegli.
Nisu uspjeli da probiju zaštitu oklopnog vozila. Novac je ostao unutra, a uhapšena su dvojica osumnjičenih zasad.
Zbog uviđaja je bio zatvoren skoro cijeli auto-put. Uviđaj je trajao satima kako bi se prikupili svi dokazi za otkrivanje identiteta ove kriminalne grupe i hapšenje istih.