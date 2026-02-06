Nastradali strani državljani, potraga i dalje traje, upozorenje na povećanu opasnost od novih lavina

Izvor: Youtube/Physics Today/Screenshot

Najmanje dvije osobe poginule su u lavini u planinskom masivu Visoke Tatre na sjeveru Slovačka, saopštila je Policijska uprava Prešovskog regiona.

Tragedija se dogodila nešto poslije 11 časova u Zlomiskovoj dolini, u podnožju vrha Tupa, prenosi TASR. Prema prvim informacijama, lavina je zahvatila dvojicu muškaraca koji su se nalazili na tom području.

Policija je potvrdila da su stradali strani državljani, ali njihov identitet, kao ni zemlje iz kojih dolaze, za sada nijesu saopšteni.

„Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju okolnosti nesreće. Zbog situacije na terenu, u ovom trenutku nije moguće iznositi više detalja“, navodi se u saopštenju.

Spasilačke ekipe i dalje se nalaze na mjestu događaja, dok nadležne službe upozoravaju da je u visokim planinskim predjelima i dalje povećana opasnost od novih lavina.