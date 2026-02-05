Tri sestre koje su skočile u smrt nakon što su im roditelji oduzeli mobilni telefon sada su prikazane na fotografijama.

Izvor: dailymail.co.uk/Printscreen

U ranim jutarnjim satima u srijedu dogodila se tragedija u saveznoj državi Utar Pradeš u Indiji.

Tri sestre opsjednute korejskom kulturom i igrama – Pakhi (12), Prači (14) i Višika (16) – okupile su se oko 2.15 ujutru na balkonu svog stana na devetom spratu, prije nego što su jedna po jedna skočile kroz prozor. Lokalni mediji navode da su krici djevojčica bili toliko glasni da su probudili roditelje i komšije. Međutim, dok su roditelji provalili vrata, već je bilo prekasno.

Majka i otac kasnije su u džepnom dnevniku pronašli oproštajno pismo od osam stranica, u kojem su se nalazile jezive poruke o njihovoj ljubavi prema Koreji i uvjerenju da roditelji pokušavaju da uguše njihovu opsesiju.

„Kako ćete nas natjerati da napustimo Koreju? Koreja je bila naš život, pa kako se usuđujete da nam oduzmete naš život? Niste znali koliko smo ih voljele. Sada ste vidjeli dokaz. Sada smo uvjerene da su Koreja i K-pop naš život“, navodi se u pismu.

„Nismo vas i porodicu voljele koliko smo voljele korejske glumce i K-pop grupu. Koreja je bila naš život.“ Djevojčice su čak uzele i korejska imena prije smrti – Sindi, Marija i Aliza.

Zvaničnici su ranije saopštili da je otac u poslednje vrijeme uveo ograničenja u korišćenju mobilnih telefona djeci.

Snimci iz njihovog doma otkrili su natpise na zidu u djevojčinoj sobi, uključujući: "Veoma sam, veoma usamljena" i "čine me slomljenom".

(Daily mail)