Okružni sud u SAD osudio je Rajana Rauta na doživotni zatvor zbog atentata na Donalda Trampa 2024, uz dodatnih sedam godina za kršenje zakona o oružju.

Izvor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Okružni sud u SAD izrekao je kaznu doživotne robije Rajanu Rautu, zbog atentata na Donalda Trampa, tada kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Atentat se dogodio u kampanji za predsjedničke izbore 2024. godine, prenio je Asošijejted pres.

Tužioci su tražili doživotnu kaznu bez mogućnosti uslovnog otpusta, rekavši da se Raut ne kaje i da se nikada nije izvinio.

Advokat odbrane, koji je doveden radi izricanja presude, tražio je 27 godina zatvora, napominjući da Raut već puni 60 godina.

Raut je takođe dobio uzastopnu kaznu od sedam godina zatvora po jednoj od optužbi vezanih za oružje.

